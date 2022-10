Il mercato immobiliare può nascondere alcune chicche davvero uniche. In tutto il mondo ci sono abitazioni che presentano i comfort più disparati, il cui valore raggiunge cifre da capogiro. Alcune possono essere anche affittate per un breve periodo di tempo, mentre in altri casi i padroni di casa sono più restii a lasciar entrare perfetti sconosciuti.

Oggi parliamo di un appartamento che risulta essere il più alto al mondo e al contempo anche il più costoso. Scopriamo insieme dove si trova e a quanto ammonta il suo valore economico.

Appartamento più alto del mondo: dove si trova e quanto costa

L’appartamento più alto al mondo si trova a New York, più precisamente a ridosso di Central Park, il meraviglioso polmone verde della Big Apple che accoglie alberi secolari e scoiattoli, oltre a costituire un vero e proprio refrigerio nei mesi più caldi dell’anno. Negli ultimi piani della Central Park Tower si trova l’appartamento più alto con i suoi 472 metri di altezza.

Il suo valore si aggira intorno ai 250 milioni di dollari, secondo il Wall Street Journal. Si tratta di un’eccezione in un mercato, quello immobiliare, che fatica a ingranare negli ultimi tempi a causa dell’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse. Chi può permettersi questo appartamento è sicuramente una persona benestante che fa parte di una nicchia di lusso in cui la crisi economica non incide negativamente sulla sua condizione economica.

Come è fatto l’appartamento più alto al mondo

L’attico si trova all’ultimo piano del grattacielo a ridosso di Central Park. È un triplex, ossia un’abitazione che si sviluppa su tre livelli, in quanto si estende dal 129° al 131° piano. Presenta una superficie di oltre 1600 metri quadri e soffitti che toccano i 9 metri di altezza. Ci sono sette camere da letto e l’ultimo piano funge da sala sa ballo. La terrazza è la punta di diamante dell’appartamento con i suoi 130 metri quadri di superficie offrendo una vista unica su New York.