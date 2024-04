Non solo tra le famiglie dei comuni mortali scoppiano le liti per l’eredità e i testamenti ma una vera e propria guerra arrivata nelle aule dei tribunali è scoppiata in casa Agnelli.

In realtà si tratta di una guerra che va avanti da oltre 20 anni e che vede madre contro figli.

Si perché Margherita, figlia di Gianni e Marella Agnelli, sospetta da tempo che una buona parte del patrimonio di famiglia sia stato nascosto.

Margherita Agnelli è da anni ormai impegnata a ricostruire il patrimonio effettivo della famiglia e l’inchiesta aperta alcune settimane fa a Torino è soltanto l’ultimo tassello.

La madre madre Margherita Agnelli dunque è contro i figli John, Lapo e Ginevra accusati di presunte irregolarità fiscali nei confronti di John Elkann, del commercialista Gianluca Ferrero e del notaio svizzero Urs Robert Von Grünigen.

Una situazione tornata alla ribalta in queste ultime settimane con Margherita Agnelli che passa dal civile al penale.

La donna non ha mai sopportato di essere stata esclusa dall’azienda di famiglia. Va detto che Margherita però ha ricevuto un patrimonio di circa 1,16 miliardi di euro tra immobili, opere d’arte e gioielli.

Ma ha quanto ammonta l’intera eredità degli Agnelli?

Scopriamolo insieme.

Eredità Agnelli, quanto vale l’intero impero?

Continua la guerra sull’eredità della famiglia Agnelli: madri contro figlie e non solo.

La secondogenita di Gianni, Margherita Agnelli dopo un periodo di tregua torna alla carica contri i tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann.

La questione sembrava risolta ma la realtà vuole che a Margherita non sia mai andata giù l’estromissione dalle aziende di famiglia.

L’obiettivo di Margherita Agnelli, tramite procedure civili ed ora penali, è costringere i suoi tre figli Elkann restituire tutta l’eredità ricevuta alla morte di Gianni Agnelli (2003) e della moglie Marella Caracciolo.

In realtà l’oggetto del contendere è, la ‘Dicembre’, ovvero la ‘società-cassaforte’ degli Agnelli detenuta al 60% da John e al 20% ciascuno da Lapo e Ginevra Elkann.

A questa società fanno capo Stellantis, Ferrari, Juventus, Cnh e altre società minori.

Una società cassaforte con un valore di almeno 35 miliardi di euro.

Eredità Agnelli, queste le altre somme

In realtà l’eredità degli Agnelli pare sia molto più grande. Secondo alcune indagini recenti sono infatti emersi dei conti segreti in Liechtenstein per un valore di 900 milioni di dollari.

Si tratta di somme rimaste oscure al Fisco e venute alla luce dopo un’ispezione nei confronti della P Fiduciaria.

Un risvolto penale derivante dall’inchiesta della Procura torinese partita dall’esposto presentato ai pm a dicembre 2022 da Margherita Agnelli.

La donna continua a sostenere di essere stata esclusa a sua insaputa da una parte cospicua dell’eredità dei genitori e che la madre avrebbe occultato la sua vera residenza.

Per il fisco risultava essere in Svizzera mentre risiedeva effettivamente in Italia.

Inoltre alla morte della madre, la donna diventata legittima proprietaria di alcuni immobili e una volta preso possesso, contesta anche la mancanza di alcuni quadri ed altri beni di valore.

Le collezioni di quadri e le ville

Lo abbiamo detto oltre all’eredità economica degli Agnelli, cospicue sono le collezioni di opere d’arte e le proprietà.

Collezioni di quadri di valore inestimabile conservate nelle 3 ville di proprietà di Gianni Agnelli: Villar Perosa e Villa Frescot, a Torino, e una residenza di famiglia a Roma.

Nella collezione ci sono quadri di Monet, Picasso, Balla, de Chirico e altri.

Alla morte dell’Avvocato nel 2003 le collezioni e gli immobili sono passate alla moglie Marella. Dopo la morte di quest’ultima nel 2004 Margherita Agnelli firmò l’accordo di successione e, in cambio delle quote di Dicembre e dell’eredità, ottenne gli immobili.

La donna però chiese un’ispezione e denunciò l’assenza di beni di valore nella villa rimasta in uso a John.