Chi è Margherita Agnelli: vita privata e curiosità sulla mamma dei fratelli Elkann

Da sempre molto riservata, Margherita Agnelli è spesso finita al centro dell'attenzione per via di alcune diatribe legate all'immenso patrimonio della sua famiglia. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Margherita Agnelli: chi è la figlia di Giovanni Agnelli

Classe 1955, Margherita Agnelli è nata il 26 ottobre a Losanna, Svizzera, da Giovanni Agnelli e Marella Caracciolo di Castagneto. Aveva un fratello, Edoardo, morto suicida nel 2000 a soli 46 anni. Dirigente della Fiat, è stata sposata con Alain Elkann, da cui ha avuto tre figli: John, Ginevra e Lapo. Dopo il divorzio, ha incontrato il conte francese Serge de Pahlen, si è unita in matrimonio con lui e ha messo al mondo altri cinque figli: Anne, Maria, Pietro, Sofia e Tatiana.

Anche se ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, dai primi anni 2000 ad oggi, Margherita è finita spesso al centro dell'attenzione a causa di alcune vicende legate all'asse ereditario della sua famiglia. Tutto ha avuto inizio a gennaio del 2003, quando suo padre Giovanni è morto. Intervistata da Camilla Baresani, la Agnelli ha raccontato così quel periodo:

Dissidio è probabilmente la parola giusta, perché tengo a precisare che non è mai scoppiata una guerra, né ci sono state liti in famiglia. Si è trattato di incomprensioni, anche profonde, che però sono state definite e risolte in un anno di lavoro dei miei legali. Sei giorni dopo la morte di mio padre, il 30 gennaio 2003, è stato aperto l’asse ereditario senza che io, la sua unica figlia, fossi presente. Quando ne chiesi ragione ai consulenti che si occupavano dell’esecuzione delle volontà testamentarie, mi dissero che la mia presenza era superflua.

Questa prima battaglia legale si è risolta nel migliore dei modi e, all'epoca, Margherita si è detta soddisfatta di aver ristabilito l'equilibrio familiare. Negli anni seguenti, però, è scoppiata una vera e propria guerra, che ha visto la Agnelli da una parte e i figli avuti da Elkann dall'altra.

Margherita Agnelli: cosa è successo con gli Elkann?

Molto probabilmente, anche se Margherita Agnelli nell'intervista del 2004 citata sopra sosteneva il contrario, il motivo della perenne lite con gli Elkann è l'esclusione dall'asse ereditario dell'azienda di famiglia. E' bene sottolineare, però, che la donna ha ricevuto un patrimonio ingente che, tra beni immobili, opere d'arte, gioielli e altri oggetti, si aggira attorno a 1,16 miliardi di euro.

Secondo i beninformati, il rapporto tra Margherita e il primogenito John Elkann si è incrinato quando lui ha licenziato il marito Serge De Pahlen dalla Fiat. Sarebbe questo il motivo per cui l'erede di Giovanni non si è presentata al battesimo di del nipote Leone Mosè, primo pargolo di John e Lavinia Borromeo. Lapo, invece, intervistato dal Corriere della Sera nel 2020, ha definito la madre come una donna "autodistruttiva e lesionista".

Con la madre Marella, invece, Margherita aveva un pessimo rapporto perché sostiene che i cinque figli avuti da Serge siano stati trattati da nipoti di serie B. Dopo la morte del genitore, la Agnelli ha presentato un esposto in procura denunciando una serie di presunte anomalie fiscali nelle dichiarazioni dei redditi della Caracciolo. Secondo i suoi legali, tra il 2018 e il 2019, la mamma della loro assistita era residente in Italia e non in Svizzera e John Elkann, insieme al notaio e al commercialista, avrebbe mascherato le sue rendite al fisco. Johns, tramite il suo team di avvocati, ha fatto sapere:

C'è una mamma che perseguita, da più di 20 anni, i suoi genitori e tre dei suoi figli.



Al momento, John è indagato per presunte irregolarità fiscali in merito al vitalizio della nonna Marella. Se un tribunale dovesse dar ragione a Margherita, l'accordo sull'eredità degli Agnelli del 2004 potrebbe saltare. Le diatribe familiari, quindi, riguardano il dio denaro.