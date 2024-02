Cos'è la Dicembre di John Elkann?

Al centro dell'impero degli Agnelli vi è la holding Exor, quotata in borsa e proprietaria della maggioranza delle azioni delle di casa agnelli dalla Juventus alla Ferrari, passando ovviamente per Stellantis. Non tutti però sanno che, la quota di maggioranza di Exor è controllata da una società semplice, il cui nome è Dicembre, ed è controllata direttamente da John Elkann.

Che cos'è una società semplice

Una società semplice o s.s. è una forma societaria, prevista dal diritto italiano, che si compone di almeno due soggetti al fine di svolgere un'attività economica non commerciale.

Le società semplici possono occuparsi quindi di agricoltura, gestione di immobili o professionale.

Diversamente da altre forme societarie, i soci di una società semplice sono responsabili delle obbligazioni sociali, questo significa che, nel caso in cui il patrimonio della società non dovesse essere sufficiente a coprire eventuali spese, i titolari delle azioni sociali dovrebbero intervenire con i propri patrimoni personali.

Una società semplice non ha personalità giuridica, poiché i titolari delle sue azioni sono garanti del capitale sociale, di conseguenza, non può essere soggetta a fallimento.

La costituzione di una società semplice può avvenire attraverso un contratto privato tra soci e, tale contratto, deve essere iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese.

Panoramica su Dicembre

Come anticipato la Dicembre è una società semplice controllata da John Elkann, per essere più precisi John Elkann è uno dei soci che controllano la Dicembre, altri soci sono Lapo Elkann e Ginevra Elkann, e le quote sono ripartite al 60% per John Elkann, 20% per Lapo e 20% per Ginevra.

La Dicembre è stata fondata da Giovanni Agnelli ed altri quattro soci, nel 1984 e ad oggi controlla la quota di maggioranza delle azioni Exor, la holding finanziaria di casa Agnelli, quotata in borsa e proprietaria a sua volta di partecipazioni azionarie in varie aziende, tra cui Juventus, Gedi, Stellantis e Ferrari.

Trattandosi di una società semplice, il valore di Dicembre dipende esclusivamente dalla sue proprietà ed essendo Dicembre proprietaria del 55% di Exor, il suo valore è indicativamente equivalente al 55% di Exor.

Il valore di mercato di Exor è stimato intorno ai 37 miliardi e dipende in larga parte dal valore di mercato delle controllate. Le partecipazioni Exor in Stellantis, Juventus, Ferrari e Gedi valgono infatti circa 27 miliardi a cui si aggiungono circa 8,8 miliardi di valore della stessa Exor, per un totale di circa 37 miliardi.

Nel febbraio 2024 la Dicembre è tornata a far parlare di se, attraverso una controversia legale che ha visto coinvolta la famiglia Elkann e Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli e madre di John Elkann.

Controversia legale per la successione di Agnelli

La procura di Torino è tornata ad indagare sulla Dicembre e l'eredità Agnelli a seguito di un esposto presentato da Margherita Agnelli, in merito al testamento di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli.

Secondo l'esposto, il testamento di Marella Caracciolo, con cui la quota di maggioranza di Dicembre passavano direttamente ai nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann sarebbe illegittimo.

Patrimonio di John Elkann

John Elkann, come abbiamo visto, è l'erede di Agnelli, ed è l'azionista di maggioranza di Dicembre, la società fondata da suo nonno per gestire l'impero di famiglia.

Elkann oltre a detenere una quota del 60% di Dicembre ricopre il ruolo di amministratore delegato di Exor, la holding finanziaria di casa agnelli con cui gli eredi dell'avvocato torinese controllano le principali attività di famiglia, ovvero Stellantis, Ferrari, CNH Industrial, Juventus, Gedi e The Economist.

John Elkann ricopre anche l'incarico di presidente del gruppo Stellantis, gruppo automobilistico mondiale nato dalla fusione tra FCA e PSA.

Nel complesso, secondo una stima pubblicata da Forbes, il patrimonio personale di John Elkann ammonterebbe a circa 2,1 miliardi di euro di conseguenza sarebbe il ventesimo uomo più ricco d'Italia mentre nella lista degli uomini più ricchi al mondo, il suo nome apparirebbe in posizione 1481.

Il patrimonio di Elkann deriva in larga parte dalla propria quota di Dicembre, che conferisce ad Elkann il controllo del 26% circa di Exor.

Le cariche di Amministratore delegato Exor e Presidente Stellantis inoltre, incidono sul reddito annuale di John Elkann, più precisamente Elkann riceve circa 4,48 milioni di euro all'anno in qualità di AD di Exorr e 1,5 milioni di euro all'anno in qualità di presidente di Stellantis.