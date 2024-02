Chi è più ricco della Famiglia Agnelli? I patrimoni da capogiro di John, Lapo e Ginevra

La famiglia Agnelli è una tra le più ricche al mondo. Tuttavia, l'ingente patrimonio della famiglia non è diviso equamente tra i membri. Ecco chi è più ricco tra John, Lapo e Ginevra Elkann, i nipoti di Gianni Agnelli.

La famiglia Agnelli non ha bisogno di presentazioni: è una delle famiglie più importanti d’Italia ed è conosciuta in tutto il mondo.

Il loro impegno nell’industria dei motori e gli investimenti nel mondo dello sport, tra le altre cose, li hanno fatti diventare alcune tra le persone più ricche del mondo. Tuttavia, non tutti i componenti del clan vantano il medesimo patrimonio.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità. Sommario:

1. A quanto ammonta il patrimonio degli Agnelli? 2. Chi è il più ricco tra gli eredi della famiglia Agnelli? 3. Quanto è il patrimonio di Lapo e Ginevra Elkann? 4. Cosa è successo all’eredità degli Agnelli?

A quanto ammonta il patrimonio degli Agnelli?

La famiglia Agnelli è una delle più ricche d’Italia. Nel secondo dopoguerra, il capostipite Giovanni Agnelli capisce come cavalcare l’onda del boom economico trasformando l’azienda di famiglia, la FIAT, in un vero e proprio impero. Agnelli, infatti, risponde a una domanda di prodotti nuovi: auto piccole, comode e poco costose per tutti. Lo fa con la 600 e la 500, due auto che sono diventate simbolo del nostro Paese.

Oggi, se si pensa al patrimonio della famiglia Agnelli, vengono subito in mente la FIAT e la Juventus, acquistata dagli Agnelli nel 1949. Attualmente, tutto questo è in mano ai nipoti di Giovanni Agnelli: John, Lapo e Ginevra Elkann, nati dal matrimonio tra Margherita Agnelli e Alain Elkann.

Pare che il patrimonio complessivo della famiglia Agnelli ammonti a circa 150 miliardi di euro, divisi tra i membri della famiglia.

Famiglia Agnelli: chi è il più ricco tra gli eredi?

Il clan Agnelli è conosciuto in tutto il mondo. La FIAT, che oggi fa parte del Gruppo Stellantis, è l'azienda che, negli anni, ha consentito agli antenati della dinastia piemontese di costruire un vero e proprio impero.

Gianni Agnelli ha scelto di lasciare le redini della società in mano a John Elkann, primogenito di Margherita Agnelli e del primo marito Alain Elkann, che è entrato nella ditta piemontese quando aveva soltanto 21 anni. Attualmente John è anche amministratore della Exor N.V., una società di investimento a capitale variabile controllata dal clan Agnelli.

Il più ricco della famiglia Agnelli è John Elkann. Lui, infatti, possiede da solo quasi il 60 per cento delle quote azionarie di Exor e il suo patrimonio si aggira intorno ai 2 miliardi di euro.

Famiglia Agnelli: il patrimonio di Lapo e Ginevra Elkann

John Elkann è amministratore delegato della holding Dicembre, tra i cui investimenti ci sono CNH Industrial, Iveco Group, Juventus, The Economist Group e Louboutin. Oltre a Dicembre, Elkann è anche presidente del gruppo Stellantis, di Ferrari, di Giovanni Agnelli B.V. e del Gruppo Editoriale GEDI. John, inoltre, detiene il 58,8 per cento delle quote azionarie di Exor.

Dunque, John, con un patrimonio di 2 miliardi di euro, è il più ricco della famiglia Agnelli.

Tuttavia, anche i fratelli Lapo e Ginevra godono di patrimoni da capogiro. Hanno un patrimonio distribuito in maniera egualitaria, con un totale del 20,6 per cento delle quote di Exor. Il che consente loro di avere 900 milioni di euro a testa. A questa cifra si devono aggiungere le rispettive proprietà immobiliari e gli introiti che provengono dai loro possedimenti.

Il caso dell’eredità degli Agnelli: cosa è successo?

Nella famiglia Agnelli ci sono state e continuano ad esserci battaglie legali legate all'eredità di Giovanni Agnelli e della moglie Marella Caracciolo. Tra John e sua madre Margherita Agnelli è in corso una battaglia legale legata al patrimonio che va avanti da alcuni anni.

A dicembre 2023, il caso è stato riaperto a seguito di una segnalazione di Margherita Agnelli, convinta che il figlio avesse nascosto oltre mezzo milione di euro riconducibile all’eredità dei nonni. A febbraio 2024, la finanza ha trovato una somma di denaro che potrebbe essere proprio quella denunciata da Margherita, depositata in alcuni conti offshore.

Leggi anche: Ecco quanto vale la collezione di quadri della famiglia Agnelli