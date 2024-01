Marlene Engelhorn: a quanto ammonta il patrimonio dell'ereditiera austriaca?

Il nome di Marlene Engelhorn è diventato popolare per una scelta lodevole: ha deciso di donare gran parte del suo patrimonio alla società austriaca. Vediamo a quanto ammontano le sue ricchezze, dovute all'impero farmaceutico tedesco BASF.

Marlene Engelhorn: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1992, Marlene Engelhorn vive a Vienna. Il suo nome è balzato all'attenzione della cronaca di tutto il mondo perché ha fatto una scelta encomiabile. Erede dell'impero farmaceutico tedesco BASF, ha deciso di donare gran parte del suo patrimonio alla società austriaca. Da anni molto attiva nel sociale, la 32enne ha fatto questa scelta per stimolare un dibattito sull'imposta di successione, assente in Austria.

L'azienda di famiglia, stando a quanto si apprende, fattura 87,3 miliardi di euro, mentre la sua donazione è pari a 25 milioni di euro. Questa cifra. a dir poco ingente, rappresenta il 90% del suo patrimonio. Marlene ha dichiarato:

La ricchezza deve essere distribuita e avvantaggiare tutti, non solo i ricchi. Se i politici non fanno il loro lavoro lo farò io.

La Engelhorn aveva già manifestato l'intenzione di donare parte del suo patrimonio nel 2022, alla morte della nonna. Nei prossimi mesi, la sua volontà verrà realizzata.

Marlene Engelhorn: come verrà donato il suo patrimonio?

Marlene Engelhorn ha deciso di donare quasi tutto il suo patrimonio, pari a 25 milioni di euro. Ha tenuto per sé solo il 10%, che le consentirà comunque di condurre un'esistenza agiata. Durante una conferenza stampa a Vienna, la 32enne ha spiegato che con la sua iniziativa vuole sensibilizzare la società affinché veda come "naturale" la distribuzione della ricchezza. Quest'ultima non deve essere gestita solo dai ricchi, che attualmente in Austria controllano il 50% del patrimonio nazionale.

Nelle prossime settimane, Marlene creerà un consiglio indipendente con lo scopo di redistribuire il suo patrimonio. Il comitato sarà composto da 50 residenti in Austria, eletti tra 10.000 persone selezionate casualmente da un istituto democratico nazionale. Il gruppo, composto da soggetti dai 16 anni in su, si incontrerà tra marzo e giugno e sarà diretto da un moderatore e altri esperti.

Secondo la Engelhorn in Austria, uno dei Paesi con il più alto reddito pro capite d'Europa, la ricchezza è distribuita in modo disomogeneo. Questo squilibrio ha un risvolto negativo non solo sulla società, ma anche sul sistema politico e sui media. Tutto ciò "mette la democrazia in pericolo di fronte all'influenza sproporzionata di alcune persone ricche”.