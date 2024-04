Orologio Tudor: caratteristiche e fasce di prezzo

L'orologio Tudor è un must per quanti amano gli orologi di lusso. Non è solo una marca prestigiosa, ma anche una garanzia. Vediamo il prezzo.

Quanti amano gli orologi di lusso sanno benissimo che un orologio Tudor è sinonimo di prestigio e affidabilità. Vediamo quali sono le caratteristiche del brand, perché è diverso da Rolex e quali sono le fasce di prezzo.

Orologio Tudor: qual è il prezzo medio del brand?

Se siete alla ricerca di un orologio di lusso dallo stile inconfondibile, puntare su Tudor è una scelta saggia. Sia i modelli attuali che quelli vintage sono molto ricercati, perché oltre all'estetica garantiscono un ottimo livello qualitativo. D'altronde, fin dalla fondazione, ancor prima della separazione dalla casa madre Rolex, la manifattura ha puntato tutto sulla lavorazione di qualità e sulla precisione dei calibri impiegati.

Le linee di orologi Tudor più ambite sono Black Bay, Pelagos e North Flag ed Heritage Chrono Blue. Il prezzo, ovviamente, varia dal modello che si sceglie. Pensate che la manifattura ginevrina offre un'ampia scelta di materiali per le casse: dall'acciaio inossidabile all'oro, passando per il titanio, il bronzo e l'argento. Ad esempio, un Black Bay Fifty-Eight (M79018V) in oro 18 carati viene 13.200 euro, mentre il costo scende se si opta per un Submariner (79090) in Acciaio inox, in vendita a 7.700 euro.

In linea di massima, il prezzo minimo di un orologio Tudor va da un minimo di 1.500 euro per un modello 1926 (91350) in acciaio inox ad un massimo di 13.300 euro per un Submariner (7928) in acciaio inox. Attualmente, il modello più desiderato è il Black Bay Fifty-Eight, una versione del Black Bay standard ridotta a 39 mm. Il costo? Medio: 4.300 euro.

Quanto costa un orologio Tudor originale?

Un orologio Tudor originale, quindi munito di certificato e garanzia, ha un prezzo variabile. Come già sottolineato il prezzo massimo è pari a 13.300 euro, ma si riesce ad ottenere un buon modello anche spendendo molto meno. Ad esempio, il Pelagos (25600TN) in titanio viene 4.300 euro, mentre il Glamour Date (55000) in acciaio inox viene 2.400 euro.

Anche un orologio a tre lancette della collezione 1926, in acciaio inossidabile e con un movimento automatico della manifattura ETA, non è male e si può trovare ad un prezzo approssimativo di 1.500 euro. La serie Black Bay 32, invece, è in acciaio inox, con un diametro della cassa di 32 mm, e parte da 2.300 euro.

Se non si hanno problemi economici, i modelli 7928 e 9411 sono un'ottima alternativa ai modelli vintage del Rolex Submariner: costano tra i 10.000 e i 13.000 euro.

Qual è il Tudor più economico?

Il Tudor più economico è il modello 1926 (91350) in acciaio inox, che ha un prezzo approssimativo di 1.500 euro. Ovviamente, si può anche trovare un buon usato ad un costo competitivo. Una sola raccomandazione: rivolgetevi agli esperti perché il rischio di prendere una fregatura è alto.

Che marca è Tudor?

L'azienda Tudor ha mosso i primi passi nel 1926, quando il fondatore di Rolex, Hans Wilsdorf, ha gettato le basi per il suo avvio. Fin dall'inizio, il suo scopo è stato creare orologi che garantissero la stessa precisione di un Rolex, ma ad un prezzo inferiore. Per raggiungere l'obiettivo sono stati utilizzati alcuni componenti originali di Rolex, come la cassa e il cinturino del modello Oyster. Anche per il movimento si scelsero alternative più economiche, come ETA.

Il nome della marca viene dalla dinastia Tudor, al potere in Inghilterra dal 1485 al 1603. Non a caso, come logo venne scelta la rosa della casa reale, a significare proprio l'unione tra estetica e resistenza. Oggi i quadranti degli orologi sono decorati solo dallo scudo e dalla scritta Tudor Geneve.

Che differenza c'è tra Rolex e Tudor?

La prima differenza tra Rolex e Tudor sta nel prezzo. Pensate che il Rolex più economico parte da quasi 6mila euro, mentre Tudor da 1.500. La seconda, invece, è più sostanziale e riguarda i calibri. Rolex produce in-house tutti i meccanismi e le parti che animano i suoi orologi, mentre Tudor usa soprattutto calibri di fornitura ETA, modificati e personalizzati a seconda delle esigenze.