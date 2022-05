Pierfrancesco Favino è, senza ombra di dubbio, uno degli attori italiani più apprezzati del panorama cinematografico contemporaneo. In attività da metà degli anni '90, durante la sua carriera non ha collezionato solo importanti successi, ma anche un patrimonio niente male! Scopriamo a quanto ammonterebbe in questo articolo.

Pierfrancesco Favino, ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Stando ad alcune indiscrezioni, Pierfrancesco Favino oltre ad essere tra gli attori più amati del versante italiano del cinema, come dicevamo all'inizio del nostro articolo, sarebbe anche uno degli attori nostrani più pagati.

La sua bravura e la stima che il pubblico nutre per lui infatti lo hanno portato a essere via via sempre più richiesto sui set cinematografici, in tv, sul palcoscenico e negli studi di registrazione, cosa che di conseguenza sarebbe andata in qualche modo ad aumentare il "valore" di Favino a livello di cachet.

Che Favino sia particolarmente apprezzato dai telespettatori e da chi è appassionato di cinema in generale, lo si può anche vedere sui suoi numeri sui Social network. La sua pagina ufficiale di Instagram per esempio conta ben 861mila follower!

Il guadagno di Pierfrancesco Favino comunque si aggirerebbe attorno ai 300mila euro a film. Senza contare i ricavi delle sue apparizioni teatrali, televisive e i guadagni anche come doppiatore. La stessa cifra inoltre, pare che Pierfrancesco Favino l'abbia ricevuta nel 2018, anno in cui ha condotto il Festival di Sanremo accanto a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker.

Curiosità sull'attore: tra set e vita privata

Classe 1969, Pierfrancesco Favino nasce a Roma da genitori pugliesi. Con propensioni artistiche sin da bambino, prima di intraprendere la carriera da attore frequenta l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico. Qui ha l'occasione di trasformare quella che prima era solo una semplice passione in un mestiere, apprendendone tutti i segreti.

Il suo debutto nel mondo del cinema avviene nel 1995 con "Pugili" diretto da Lino Capolicchio e successivamente con "Il principe Homburg", di Marco Bellocchio, nel 1997. Ironia della sorte, sempre diretto da Marco Bellocchio in "Il Traditore", nel 2019, Favino conquista il David di Donatello come Miglior Attore grazie alla sua interpretazione di Tommaso Buscetta, uno dei primi collaboratori di giustizia nella storia della lotta contro la mafia.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che dal 2003 è legato ad Anna Ferzetti, attrice anche lei, di ben 13 anni più giovane. La coppia non è sposata, ha due figlie (Greta e Lea) e per molto tempo ha vissuto in due appartamenti separati dello stesso condominio.

Non si sa bene il perché, ma stando alle dichiarazioni rilasciate negli anni sia da Pierfrancesco sia dalla Ferzetti, così come i due non sentirebbero la necessità di sposarsi, per lungo tempo non hanno neanche sentito la necessità di una convivenza, iniziata solo quando la loro primogenita aveva già qualche mese. Nonostante questo comunque, la coppia è tra le più solide del mondo del cinema.