Dopo aver conquistato Milano con l'esclusivo The Bar at Ralph Lauren, il celebre brand di abbigliamento americano è pronto anche ad inaugurare il giardino privato al suo interno in occasione della bella stagione.

Dopo aver conquistato diverse città, la curiosa proposta culinaria di Ralph Lauren arriva anche a Miano. Il noto brand di abbigliamento ha scelto il capoluogo meneghino per aprire il The Bar at Ralph Lauren per la prima volta anche in Italia. Siete curiosi di provarlo con l'arrivo della bella stagione? Ecco allora tutte le informazioni su dove si trova il locale e cosa offre.

The Bar at Ralph Lauren, il locale griffato conquista anche Milano

Non è la prima volta che un brand già noto nel mondo della moda decide di allargarsi anche al campo della ristorazione. Un po' sulla stessa scia dell'ormai noto Armani Privé infatti, anche Ralph Lauren ha deciso di aprire i propri locali, inaugurando bar e ristoranti in giro per il mondo.

Il famoso brand americano come dicevamo, ha già aperto diversi locali in grandi metropoli come New York, Chicago Parigi, Monaco, Tokyo e così via e tra le sue ultime tappe ha aggiunto anche la nostra Milano aprendo qui il The Bar at Ralph Lauren.

Quale altra posizione poteva scegliere Ralph Lauren per aprire il proprio locale se non via della Spiga 3? La via infatti è celebre per essere uno dei lati del così detto "quadrilatero della moda", dove si trova tra l'altro anche lo stesso Armani Privé, precisamente in via Pisoni vicino a via Manzoni.

Il menù offerto dal locale e la location caratteristica

Il menù del The Bar at Ralph Lauren è composto da un'ampia selezione di vini d'annata e cocktail abbinati alla cucina milanese con qualche incursione dei piatti della tradizione americana tra i preferiti dello stilista. Anche l'arredamento della location non è lasciato al caso. E come potrebbe? Dopo tutto stiamo parlando di uno dei brand più affermati nel mondo del fashion!

Lo stile classico e raffinato del locale rimanda ai salotti americani di una volta, con la maggior parte degli elementi in legno accostati a divanetti e sedie in pelle color terra bruciata, colore spezzato da tavolini tondi e dorati e dai cuscini con il classico motivo in tartan sui toni del verde e del blu. Sulle pareti i quadri raffigurano il mondo ippico e in particolare a quello del polo, sport a cui il brand si è storicamente ispirato per la realizzazione del proprio logo.

Il giardino privato pronto per la stagione estiva

Il locale inaugurato a dicembre 2021, con l'arrivo della stagione estiva si appresta ad aprire al pubblico anche il proprio giardino privato. Lo stesso stilista infatti non ha mai nascosto di subire il fascino di questa parte verde e riglogliosa che la città meneghina tende spesso a nascondere, quasi come se fosse un segreto riservato a pochi eletti.

Stando alle immagini del tour virtuale che The Bar at Ralph Lauren ha messo a disposizione già in occasione delle scorse festività natalizie, si tratterebbe di uno spazio esterno circondato da piante poste dietro lo schienale di un lungo divano che ne percorre il perimetro. Completano l'arredamento le poltrone in vimini con morbidi cuscini con motivo floreale, accostate a sedie in ferro battuto e tavolini in marmo con bordi borchiati.