FAMACS, la web agency scelta da Diretta.it per il posizionamento sui motori di ricerca

In un'era in cui il cyberspazio domina il panorama comunicativo, nonostante le difficoltà lavorative continuano a emergere agenzie con voglia di costruire, ricche di competenza e con la volontà di dare un senso alle intricate ma non complicate strutture virtuali che compongono il web. Tra queste, FAMACS Agency ha abbracciato la sfida di trasformare l'informazione in visibilità attraverso strategie di marketing digitale all'avanguardia e una profonda comprensione del mondo editoriale.

Che cos’è FAMACS

Fondata dal giornalista Andrea Falco durante il complicato ma rivelatorio periodo della pandemia di COVID-19, FAMACS – che ha sede al Centro Direzionale di Napoli - si è posta l'obiettivo di far giungere l'informazione a un pubblico sempre più vasto, riconoscendo che la sua efficacia dipende non solo dalla qualità dell'informazione stessa, ma anche dalla sua reperibilità.

L'obiettivo primario di FAMACS è chiaro: garantire ai propri clienti una visibilità superiore rispetto ai concorrenti diretti, indipendentemente dal settore di appartenenza. Questa missione, apparentemente semplice nella forma, si rivela in realtà complessa e delicata nella sostanza, richiedendo una profonda conoscenza del mercato e delle dinamiche digitali.

Ciò che rende FAMACS unica è la sua combinazione di competenze. Grazie alla consulenza di esperti nel campo della SEO e del marketing digitale, FAMACS offre ai clienti un supporto completo e personalizzato. Tuttavia, è la profonda conoscenza del settore editoriale a conferire a FAMACS un vantaggio competitivo unico.

Gli obiettivi e le partnership più importanti

L'esperienza in vari campi - tra cui quello del giornalismo ma non solo - permette a FAMACS di stabilire relazioni consolidate con testate online e portali d'informazione, consentendo ai propri clienti di accedere a prezzi competitivi e a opportunità di visibilità altrimenti irraggiungibili. Attraverso strategie di link building mirate, posizionamento sui motori di ricerca e digital PR, FAMACS lavora per garantire che l'informazione dei suoi clienti raggiunga il pubblico giusto al momento giusto.

Una delle collaborazioni che maggiormente sottolinea la bontà del lavoro di quest’agenzia è quella che riguarda Diretta.it, noto portale di eventi sportivi live e streaming del quale FAMACS è partner marketing dal 2022. Anche quest’anno il sodalizio proseguirà, con l’obiettivo di cementare la posizione di Diretta.it come uno dei giganti del settore in Italia.

Una guida sicura nel mondo del web

Ma FAMACS non si limita a promuovere l'informazione esistente. L'agenzia è in grado anche di guidare i propri clienti “meno esperti” fin dai primi passi nel mondo del web, dalla creazione di siti web ottimizzati per i motori di ricerca, alla cura degli aspetti SEO, fino alla pubblicazione su piattaforme come Google News. Ogni strategia è progettata su misura per i singoli clienti, tenendo conto delle loro esigenze specifiche e del loro budget disponibile.

In un panorama digitale sempre più competitivo, FAMACS si distingue come un alleato affidabile per chiunque cerchi di aumentare la propria visibilità online. Con una combinazione unica di competenze nel campo della comunicazione, del marketing e del giornalismo, FAMACS si posiziona come un partner indispensabile per coloro che cercano di farsi strada nel mondo digitale.