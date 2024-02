Materiale grafico: le soluzioni di Sprint24 per rafforzare l'immagine aziendale

Le strategie di marketing moderne devono necessariamente includere anche il marketing cartaceo, che ha nei supporti fisici personalizzati i suoi strumenti promozionali.

Si tratta di materiale come libri, brochure, cataloghi, biglietti da visita e dépliant, ed è indispensabile per creare strategie di marketing multicanale realmente performanti.

Queste attività consentono di distinguere un brand dai competitor, facendo percepire al mercato la propria azienda come differente rispetto alla concorrenza. Inoltre, è possibile comunicare in modo efficace con i clienti potenziali e aumentare le vendite, fornendo ai consumatori i giusti motivi per acquistare i propri prodotti o servizi attraverso una corretta campagna di comunicazione aziendale.

Ovviamente, è importante rivolgersi ad aziende specializzate per creare materiale grafico di qualità e rafforzare l’immagine aziendale, prestando attenzione anche alla sostenibilità dei costi e alla qualità del supporto ricevuto.

L’opzione scelta da molte aziende sono i servizi di web-to-print di Sprint24, tipografia online con oltre 20 mila clienti tra imprese e professionisti, un’ottima reputazione nel settore e l’unica a proporre un servizio perfettamente strutturato grazie al METODO STAMPA SEMPLICE.

Come promuovere il business con le soluzioni di Sprint24 per il marketing offline

La creazione del materiale grafico per le strategie di brand identity richiede un’attenta valutazione di due aspetti: il tipo di prodotti pubblicitari da utilizzare e la personalizzazione degli articoli per trasformarli in veri e propri strumenti di marketing.

Tra le soluzioni disponibili su Sprint24 ci sono libri, riviste e cataloghi da personalizzare, con la possibilità di creare stampati promozionali dal grande impatto visivo scegliendo prodotti come le riviste a punto metallico, i libri in brossura, i cataloghi a spirale metallica e i libri in filorefe.

Tra gli strumenti utili per acquisire nuovi clienti e non perdere le occasioni migliori ci sono anche i biglietti da visita, stampati che trasmettono fiducia, aumentano l’autorevolezza e aiutano a fare networking.

Naturalmente, sul sito di Sprint24 sono disponibili tanti formati, modelli e opzioni di personalizzazione, tra cui biglietti da visita plastificati con effetto lucido, opaco o soft touch o quelli professionali su carta liscia effetto seta. Sulla piattaforma online si possono ordinare anche biglietti e tessere in pvc, eleganti biglietti da visita con nobilitazione in oro e argento 3d e biglietti da visita classici su cartoncini opachi.

Per rafforzare l’immagine aziendale un ottimo strumento promozionale sono anche agende e calendari personalizzati, articoli che clienti, fornitori e partner commerciali utilizzano tutto l’anno e consentono di avvicinare i brand al proprio target di pubblico.

Da Sprint24 si possono trovare tantissimi modelli come calendari tascabili, da tavolo, da muro, calendari poster, planning e agende personalizzate. Altre soluzioni molto richieste sono dépliant, block notes, stampati sagomati e adesivi in pvc, materiale pubblicitario perfetto per qualunque strategia di marketing offline.

Le proposte di Sprint24 per ottimizzare le strategie di marketing outdoor

Anche nella vita digitale il marketing outdoor è rimasta una strategia molto efficace per la promozione aziendale, infatti le forme di pubblicità che comunicano con i consumatori fuori casa garantiscono un’elevata visibilità, un’ampia versatilità e costi convenienti rispetto alla promozione su tv e giornali.

Sprint24 mette a disposizione soluzioni dedicate per progettare campagne efficaci di marketing outdoor, aiutando le aziende a sfruttare appieno questo approccio e ottimizzare il ritorno sull’investimento di queste attività pubblicitarie.

Tra i prodotti ideali per il marketing outdoor ci sono volantini e flyer, strumenti perfetti per grandi campagne pubblicitarie che coinvolgono un alto numero di consumatori ma anche per attività di marketing più limitate, come inaugurazioni di nuovi negozi e la pubblicità di promozioni e offerte speciali.

Anche i pannelli rigidi personalizzati sono un’ottima soluzione per le strategie di marketing outdoor, per creare pubblicità ad alta visibilità coniugando praticità e creatività per realizzare insegne, targhe e altri supporti in alluminio dibond, forex bianco, plexiglass trasparente, mdf e pioppo.

Su Sprint24 è possibile anche richiedere la stampa online di locandine, una soluzione ottimale per attirare l’attenzione anche da lontano grazie a un forte impatto visivo, oppure la stampa di roll up per creare striscioni personalizzati in pvc o altro materiale plastico da fissare a terra e srotolare facilmente per avviare campagne promozionali efficaci da discrete.

Sul sito della tipografia online si possono ordinare tanti altri articoli per il marketing outdoor, come pannelli autoportanti, bandiere a goccia, insegne personalizzate e scritte 3d a colori completamente customizzabili.

I vantaggi della stampa online del materiale pubblicitario

Affidarsi a una tipografia online come Sprint24 per creare il materiale pubblicitario garantisce numerosi vantaggi.

Innanzitutto, si tratta di una piattaforma semplice e intuitiva, una soluzione ideale per risparmiare tempo e creare rapidamente i prodotti promozionali più adatti per le proprie strategie di marketing offline. In secondo luogo, su sprint24.com è possibile ricevere un supporto professionale completo su ogni aspetto del progetto, dalla realizzazione di grafiche coinvolgenti alla correzione gratuita delle bozze.

Sprint24 è anche un partner affidabile che offre la garanzia di qualità, assicurandosi che ogni cliente rimanga soddisfatto del materiale grafico ricevuto, come dimostra l’elevato apprezzamento da parte delle oltre 20mila aziende che hanno utilizzato questo servizio in più di 20 anni di attività.

Inoltre, le soluzioni di Sprint24 consentono di rendere unici i propri prodotti pubblicitari per differenziarsi dalla concorrenza, sia tramite la qualità delle grafiche e delle stampe che attraverso le numerose nobilitazioni disponibili per valorizzare il brand come plastificazioni, lucidatura uv e lamine a caldo.