Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund ha continuato a indietreggiare, riportandosi a un passo da quota 200 punti base. Cosa può dirci di questo differenziale?

Lo Spread BTP-Bund è ormai a un soffio dalla soglia dei 200 punti base, sotto cui la discesa dovrebbe proseguire in direzione di area 185 basis points.

Molto positivo sarà un abbandono di quest'ultimo livello che regalerà maggiore tranquillità al mercato, con potenziali ripiegamenti verso i 160/150 punti base.

Il rendimento del BTP a 10 anni è crollato dopo il dato sull'inflazione americana. Si aspetta ulteriori cali?

Sicuramente è positivo il poderoso rimbalzo del mercato che ha risposto bene al dato sull'inflazione statunitense.

C'è un recupero dell'obbligazionario, con un forte rialzo, e per il rendimento del BTP a 10 anni siamo ora al test della soglia del 4%.

Le attese sono per una prosecuzione del ribasso verso l'area 3,8%-3,7%, raggiunta la quale si cercherà di capire se ci sarà un po' più di stabilità economica.

Nuovi e pericolosi rialzi per il rendimento a 10 anni si avrà soplo con un ritorno sopra il 4,6%.

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

C'è una buona parte di BTP che vuole recuperare e c'è effettivamente la possibilità che l'obbligazionario si riporti su dei buoni livello di prezzo.

Il BTP con scadenza 2067 ha già superato la parte alta dei 72 euro ed è in direzione della prossima resistenza a 76,5 euro.

Il BTP 2072 deve superare i 62 euro per andare a 64 euro, mentre il BTP con scadenza 2051 si trova sotto resistenza e mi riferisco alla soglia dei 61 euro, da scavalcare per poter puntare ai 66 euro.

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento Bund e del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Treasury a 10 anni ha visto un deciso allentamento delle tensioni, con un ritorno sotto il 3,92% che dovrebbe proiettare i corsi verso il supporto più basso in area 3,6%.

Per il rendimento del Bund a 10 anni l'attenzione è rivolta alla soglia del 2%, visto che un abbandono definitivo della stessa favorirà ulteriori flessioni verso l'1,9% prima e l'1,7% in seguito.