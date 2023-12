2 azioni con dividendo imperdibile su cui puntare al volo

Investire su azioni che pagano dividendi è sicuramente uno dei modi migliori e più efficaci per garantirsi un reddito passivo.

Azioni che pagano dividendi

Inutile dire che è importante scegliere le azioni giuste al momento giusto, privilegiando ovviamente quelle che staccano dividendi con rendimenti elevati, in modo da garantirsi un’entrata più cospicua.

Dalle pagine di The Motley Fool arriva il suggerimento in merito a due titoli, Altria Group e AT&T, che pagano dividendi con uno yield decisamente allettante, vantando al contempo la possibilità di continuare ad aumentare i loro pagamenti per almeno un altro decennio.

Altria Group

Nell'ultimo anno le azioni del colosso americano del tabacco, Altria Group, sono scese di circa il 10%.

Ai prezzi correnti, il dividendo del titolo offre un enorme rendimento del 9,2%, molto lontano dalla media di mercato.

Gli investitori dovrebbero sapere che le vendite di sigarette combustibili sono in declino da decenni.

Con il marchio leader Marlboro nel suo portafoglio, tuttavia, Altria è riuscita ad aumentare il suo payout trimestrale per 54 anni consecutivi.

Le rigide normative governative rendono quasi impossibile per le aziende produttrici di tabacco competitos di Altria, promuovere marchi concorrenti.

Di conseguenza, Marlboro vanta ancora una quota del 42% del mercato statunitense delle sigarette.

I volumi complessivi delle sigarette sono in calo, ma Altria non ha problemi ad aumentare i prezzi del marchio leader.

Il volume delle sigarette spedite è diminuito del 10,5% nei primi nove mesi del 2023, le entrate al netto delle accise sono calate solo dell’1,4% su base annua.

Le sigarette combustibili sono in declino, ma il portafoglio senza fumo di Altria potrebbe guidare la crescita negli anni a venire.

AT&T

AT&T è uno dei principali fornitori di servizi internet e per il cellulare negli Stati Uniti.

Anche chi non sta utilizzando un servizio AT&T adesso, ha buone probabilità che lo farà presto.

Nel terzo trimestre, la società ha conquistato 468.000 nuovi abbonati telefonici e 296.000 nuovi abbonati Internet in fibra.

A ottobre, AT&T Fiber era disponibile per 20,7 milioni di clienti e la società prevede che questa cifra raggiungerà i 30 milioni entro la fine del 2025.

Ai prezzi recenti, il dividendo di AT&T offre un enorme rendimento del 6,5% che potrebbe salire costantemente nel prossimo decennio.

Nell’ultimo anno, AT&T ha utilizzato solo il 41% del free cash flow generato per soddisfare il proprio impegno sui dividendi.

Ciò significa che c'è molto denaro per aumentare i suoi pagamenti, ripagare il suo debito considerevole e continuare a far crescere il suo business.