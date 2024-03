Quanto vale Nutkao, l'azienda che produce crema al caca per Esselunga, Conad e Carrefour

Nuovi investimenti sono in arrivo per Nutkao, l'azienda dolciaria fondata nel 1982 da ex dipendenti Ferrero, che oggi è controllata da White Bridge e attira l'interesse di Caffarel e vari fondi di investimento.

Cosa è Nutkao

Nutkao è un'azienda italiana, con sede a Govone, in provincia di Cuneo, operante nel settore dolciario e specializzata nella produzione di creme alla nocciola e al cacao. L'azienda è stata fondata nel 1982 da Giuseppe Braida, ex dipendente Ferrero che, da oltre 40 anni, è alla guida dell'azienda, negli ultimi anni affiancato dai figli Davide, Barbara e Monica. Dal 2023, il nuovo CEO di Nutkao è Gianfranco d'Amico.

Nutkao è oggi leader nella produzione di crema al cacao e nocciola per diverse catene di distribuzione italiane e internazionali tra cui Esselunga, Conad, Carrefour e Walmart.

La famiglia Braida controlla attualmente il 20% del capitale sociale di Nutkao, mentre il rimanente 80% è in mano alla private equity White Bridge Investment, una società di investimento che gestisce i capitali di imprenditori e professionisti.

Focus su White Bridge Investment

Come anticipato, la quota di maggioranza di Nutkao è controllata da White Bridge Investment, che annovera tra i propri membri Ronald Spogli, ex ambasciatore statunitense a Roma durante l'epoca Bush, il quale occupa una posizione nel Board di White Bridge Investment. Tra le file di WBI figurano anche gli ex partner di BC Partners, Francesco Loredan e Antonio Belloni, l'ex CEO di Interpump Giovanni Cavallini, e infine gli amministratori delegati di WBI Marco Pinciroli e Stefano Devescovi.

Quanto vale Nutkao

Stando agli ultimi dati pubblici, risalenti al 2022, Nutkao ha chiuso l'anno con un fatturato record di circa 300 milioni di euro e, secondo le stime, il bilancio 2023 ha registrato un aumento del 20%, portando il fatturato a circa 340 milioni di euro.

La maggior parte dei profitti di Nutkao, secondo il bilancio, proviene dalle vendite estere, con Nutkao che figura come uno dei principali fornitori di creme alla nocciola e al cacao di catene di distribuzione come Walmart.

Sempre secondo i dati di bilancio, il margine operativo di Nutkao dovrebbe ammontare a circa 40 milioni.

Sulla base di queste informazioni, la valutazione generale di Nutkao è stimata attorno ai 500 milioni di dollari.

Chi è interessato ad acquistare Nutkao

Secondo un'indiscrezione, diversi investitori sembrano interessati al dossier su Nutkao, in particolare alla quota dell'80% controllata da White Bridge Investment, che potrebbe essere messa in vendita. Tra i gruppi d'interesse, il più rilevante è probabilmente Caffarel, parte del gruppo Lindt, già cliente di Nutkao. Nutkao fornisce a Caffarel cioccolato liquido. L'azienda, già in passato, aveva manifestato interesse per acquisire quote della società.

In prima fila per l'acquisto figurano anche le tedesche Kruger e Baronie, quest'ultima già controllante di diversi marchi tra cui Alprose, Duc d'O e Jacques. Sul fronte francese, Nutkao attira l'interesse di Andros, proprietaria di Biscuiterie Saint-Michel e delle marmellate Bonne Maman. Occhi puntati su Nutkao anche dalla spagnola Natra.

Oltre ai sopracitati gruppi attivi nel settore dolciario o proprietari di marchi legati all'industria dolciaria, Nutkao risulta interessante anche per diversi fondi di investimento, tra cui Towerbrook, Bain, Capvis, Rhone Capital e BC Partners.