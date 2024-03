Le cinque migliori azioni su cui investire a marzo 2024

Il mese di Marzo 2024 ha visto alcuni eventi inaspettati che hanno stravolto i paradigmi della borsa e dell'alta finanza, dall'esplosione di Bitcoin tornato al massimo storico al crollo delle azioni di Apple.

Questi eventi ci ricordano quanto spesso possa apparire imprevedibile l'andamento della borsa per i non addetti ai lavori, tuttavia, agenzie e banche di investimento, del calibro di Morgan Stanley e Goldman Sachs, che nella propria quotidianità analizzano in modo oculato l'andamento dei mercati, sono in grado di prevedere, con un certo margine di accuratezza, quali titoli potrebbero performare meglio di altri.

Ecco allora alcune delle migliori azioni su cui investire a marzo 2024, secondo le previsioni di Morgan Stanley e Goldman Sachs.

Il mercato azionario del 2024

Per poter individuare le azioni più performanti di marzo 2024, le banche di investimento e le società di rating hanno dovuto tracciare un quadro generale del mercato, individuando i temi più centrali e le esposizioni più significative.

Questa analisi preliminare ha permesso di individuare i settori più promettenti e performanti, e allo stesso tempo, le criticità che alcune imprese possono incontrare.

Secondo quanto osservato dalle principali banche e società di investimento, il 2024 proseguirà sulla linea del 2023 dando ulteriore e maggiore centralità alle intelligenze artificiali che, direttamente e indirettamente, influenza positivamente i titoli di alcune aziende.

Una delle aziende ad aver tratto il maggior beneficio dagli enormi investimenti in termini di intelligenza artificiale è Microsoft che, quasi senza essere notata, ha sottratto ad Apple il titolo di società con il più alto capitale di mercato al mondo e si appresta a sfondare per prima il tetto dei 3 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Se Microsoft ha giovato positivamente dei propri investimenti diretti nel mercato delle intelligenze artificiali, Nvidia è probabilmente l'azienda ad aver tratto il maggior vantaggio indiretto dalle IA. Il titolo Nvidia è stato infatti spinto a livelli altissimi, dal boom delle intelligenze artificiali, perché la propria tecnologia gioca un ruolo centrale nell'esecuzione e nel training delle intelligenze artificiali di ultima generazione e delle LLM.

Per completare la panoramica, il titolo Apple, sembra stia soffrendo particolarmente il proprio ritardo nello sviluppo di IA, nello specifico, questo, insieme ad altri elementi di criticità, sono costati ad Apple una perdita di oltre 300 milioni di dollari in capitale da inizio anno, perdite che sono costate ad Apple il primo posto tra le aziende con il più alto capitale al mondo.

Le intelligenze artificiali sono un nodo importante, che lega insieme la maggior parte delle Magnificant 7, tuttavia, non è l'unico settore da tenere sotto osservazione.

Il 2024 è infatti l'anno delle elezioni negli USA e la campagna elettorale tra i principali candidati alla presidenza degli USA ha inevitabilmente un impatto sull'andamento di alcuni titoli, in particolare quelli legati al commercio internazionale e maggiormente esposti alle turbolenze geopolitiche.

Come individuare i migliori titoli su cui investire

L'analisi condotta dalle banche di investimento tiene conto di innumerevoli variabili, contesti e vaglia un infinità di titoli finanziari, e nel farlo segue un paradigma predefinito, che permette di individuare i migliori titoli su cui investire.

Questo paradigma prevede tre regole auree se così vogliamo chiamarle, per identificare un buon titolo su cui investire, nello specifico, si prediligono titoli di qualità, in crescita e titoli ciclici sottovalutati.

Per titoli di qualità si intendono titoli forti e stabili, in grado di superare eventuali crisi interne senza troppe difficoltà, parliamo di titoli di aziende il cui valore è paragonabile a quello di una piccola nazione, e in questi termine il richiamo alle Magnificant 7 appare quasi scontato.

Per azioni in crescita si intende banalmente azioni il cui valore è in aumento, per ragioni sistemiche e non per effetto di eventuali bolle di mercato.

Infine i titoli ciclici sottovalutati sono quei titoli soggetti ad oscillazioni periodiche e stagionali.

L'insieme di questi tre elementi chiave nella valutazione di un titolo su cui investire, nello scenario economico del 2024, si concretizza in tre diversi settori di investimento, ovvero il settore tecnologico, l'assistenza sanitaria e il settore energetico ed è proprio in questi settori che possiamo individuare le migliori azioni su cui investire a marzo 2024.

Cinque azioni su cui investire a marzo 2024

Come anticipato, due titoli fortemente quotati, che attualmente sono in crescita, e stanno godendo di un vantaggio positivo grazie alla spinta delle intelligenze artificiali sono Microsoft e Nvidia, a cui fanno eco Meta, Alphabet, Tesla, Apple ed Amazon, in altri termini le Magnificant 7.

Nvidia e Microsoft in particolare soddisfano sia il requisito di qualità che di crescita, entrambe le aziende infatti sono fortemente in crescita nell'ultimo periodo, lo stesso non si può invece dire di Apple le cui azioni, da inizio anno ha perso oltre il 10% del proprio valore.

Altre azioni di rilievo appaiono quelle dei giganti dell'intrattenimento ovvero Netflix e Disney, oltre ai social media, in particolare il gruppo Meta ogni caso, ecco cinque tra le migliori azioni in cui investire a marzo 2024.