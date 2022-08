Intesa Sanpaolo sale ancora dopo i conti del 2° trimestre: tanti buoni motivi per comprare, in primis la cedola con un rendimento che lascia senza fiato.

Ottimo avvio di settimana per Intesa Sanpaolo che anche oggi riesce a catalizzare gli acquisti, salendo per la quarta seduta consecutiva.

Intesa Sanpaolo in rialzo per la quarta seduta di fila

Dopo aver archiviato la giornata di venerdì scorso con un progresso di quasi un punto e mezzo percentuale, il titolo riesce a fare ancora meglio oggi.

Negli ultimi minuti Intesa Sanpaolo si presenta a 1,7652 euro, con un vantaggio del 2,12% e oltre 54 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 128 milioni.

Il titolo continua a spingersi sulla scia dei conti del secondo trimestre diffusi venerdì scorso.

Intesa Sanpaolo: i conti del 2° trimestre

Intesa Sanpaolo ha archiviato il periodo in esame con un utile netto pari a 1,33 miliardi euro, sopra le attese fissate a 1,03 miliardi, mentre i ricavi si sono attestati a 5,35 miliardi, contro i 5,09 miliardi previsti.

Le commissioni nette sono calate del 4,8% a 2,361 miliardi di euro, mentre i proventi operativi netti sono saliti del 3,3% a 5,347 miliardi di euro.

Indicazioni complessivamente positive lato capitale, con il Common Equity Tier 1 al 12,5%, in riduzione di 110 punti base trimestre su trimestre.

Il calo è in larga parte attribuibile al pieno impatto del buyback di 3,4 miliardi di euro, mentre la generazione organica di capitale ha quasi interamente compensato gli impatti da altri fattori.

I conti di Intesa Sanpaolo sono stati accolti con favore dal mercato che anche oggi continua a premiare il titolo con numerosi acquisti.

Intesa Sanpaolo: Equita SIM commenta la trimestrale

Positivo anche il giudizio degli analisti, a partire da quelli di Equita SIM che hanno parlato di una trimestrale con dati largamente superiori alle attese, grazie alla sorpresa positiva lato ricavi e minore costo del rischio.

Gli accantonamenti per perdite su crediti includono 292 milioni di euro di accantonamenti specifici per esposizioni a Russia/Ucraina, al netto delle quali il costo del rischio sottostante si sarebbe attestato a 37 punti base.

Quanto all'outlook 2022, è stata ribadita la guidance fornita con i risultati del primo trimestre di quest'anno.

Dalla conference call è emerso che la guidance aggiornata sul 2022 arriverà a novembre quando l’evoluzione dello scenario macro sarà più chiara. L’incremento dei tassi dovrebbe sostenere il margine di interesse che dovrebbe almeno compensare un eventuale rallentamento delle commissioni e incremento del costo del rischio.

Il 2023 vedrà un forte incremento della contribuzione da net interest income e Intesa Sanpaolo ha confermato la volontà di pagare la seconda tranche del buyback da 1,7 miliardi di euro, ma una decisione definitiva sarà presa una volta che ci sarà maggiore visibilità sul contesto macro.

L’ammontare di 1,1 miliardi di euro per l’interim dividend, il cui pagamento è previsto a novembre, deve essere considerato come un livello minimo.

Intesa Sanpaolo: Equita ritocca stime. Dividendo è da favola

Gli analisti di Equita SIM hanno alzato del 4% le stime di utile netto per l'anno in corso a 3,9 miliari di euro, mentre hanno ritoccato solo leggermente quelle riferite al 2023-2025, per riflettere maggiore net interest income compensato da minori commissioni.

La SIM milanese ha ribadito la raccomandazione "buy" su Intesa Sanpaolo che a detta degli analisti si caratterizza come profilo resiliente per affrontare l’attuale contesto di mercato.

Il titolo vanta un rendimento del dividendo superiore al 13%, con un prezzo obiettivo invariato a 2,7 euro.

Intesa Sanpaolo: UBS alza il target price

A rivedere la valutazione di Intesa Sanpaolo sono stati i colleghi di UBS che da una parte hanno reiterato il rating "buy" e dall'altra hanno alzato il target price da 2,2,a 2,4 euro.

La banca elvetica ritiene che il titolo rimanga attraente in termini di valutazione, ma al contempo direttamente esposto ai temi macro.

Intesa Sanpaolo: la view di Bca Akros e di Deutsche Bank

Bullish anche la view di Banca Akros che consiglia di acquistare Intesa Sanpaolo con un fair value a 2,5 euro, alla luce della trimestrale migliore delle attese e della posizione di capitale forte.

Al coro degli ottimisti si aggiunge anche Deutsche Bank che su Intesa Sanpaolo ha un rating "buy", con un prezzo obiettivo a 2,9 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 64% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.