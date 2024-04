Ftse Mib: i titoli al test dei conti

Petrolio: chiusura positiva anche ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 85,45 dollari, in rialzo dello 0,35%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è sceso dello 0,11% e l’S&P500 è salito dello 0,11%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.277,46 punti, in rialzo dello 0,23%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 210mila a 214mila unità.

Per la bilancia commerciale di febbraio si prevede un deficit in riduzione da 67,4 a 66,5 miliardi di euro.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà il dato finale dell’indice PMI composito che a marzo dovrebbe salire da 49,2 a 49,9 punti, mentre l’indice PMI servizi è atteso in rialzo da 50,2 a 51,1 punti.

I prezzi alla produzione a febbraio dovrebbero mostrare una variazione negativa dello 0,5% dopo la flessione dello 0,9% precedente.

In Germania il dato finale dell’indice PMI servizi a marzo è atteso a 49,8 punti e lo stesso dato in Francia dovrebbe attestarsi a 47,8 punti, mentre in Italia dovrebbe calare da 53,2 a 52,2 punti.

A metà seduta è attesa la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della BCE del 6 e 7 marzo scorsi.

Da seguire in Francia l’asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2033, 2039, 2055 e 2060 per un ammontare compreso tra 11 e 12,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Esautomotion che presenterà i risultati dell’esercizio 2023.