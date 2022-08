Petrolio: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 96,81 dollari, con un rialzo del 4,03%.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,57% e dello 0,67%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.017,67 punti, in flessione dell'1,02%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene americana, oggi si conoscerà l'indice S&P Case Shiller che a giugno dovrebbe salire su base annua del 19,5% contro il 20,5% di maggio.

Per l'indice relativo alla fiducia dei consumatori ad agosto si stima un calo da 98,2 a 95,7 punti.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio di Wall Street sono attesi i conti degli ultimi tre mesi di Best Buy, con un eps previsto a 1,27 dollari, mentre a mercati chiusi si guarderà ai numeri di Hewlett Packard Enterprise Co e di HP, con un utile per azione atteso rispettivamente a 0,48 e a 1,04 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice di fiducia economica ad agoto dovrebbe calare da 99 a 97,5 punti, mentre l'indice della fiducia servizi da 10,7 a 10,1 punti.

L'indice della fiducia delle imprese ad agosto è visto in flessione da 3,5 a 1,9 punti e il dato definitivo della fiducia dei consumatori dovrebbe attestarsi a -24,9 punti.

In Germania il dato preliminare dell'inflazione ad agosto dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,4% contro lo 0,9% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Acquafil e Brunello Cucinelli ch diffonderanno i dati del primo semestre dell'anno.