Ftse Mib: i titoli che danno i numeri. Focus sui BTP

Petrolio: chiusura positiva anche ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 78,52 dollari, in rialzo dello 0,79%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti rispettivamente dell’1,18% e del 2,11%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.041,62 punti, in rialzo del 2,96%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre del 2023 di Warner Bros Discovery, da cui ci si attende una perdita per azione di 0,07 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Germania dove sarà diffuso l’indice IFO che a febbraio dovrebbe salire leggermente da 85,2 a 85,5 punti.

Sempre in terra tedesca si conoscerà il PIL del quarto trimestre che dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,3% dopo il calo dello 0,1% precedente.

Da segnalare in mattinata, due ore dopo l’apertura delle Borse europee, una riunione dell’Eurogruppo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: sotto la lente Alkemy, GeneralFinance e Sogefi che presenteranno i dati dell’esercizio 2023.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP short term con scadenza gennaio 2056 per un ammontare compreso tra 3,5 e 4 miliardi di euro, mentre i BTP indicizzati all’inflazione con scadenza settembre 2041 saranno offerti per un importo tra 250 e 500 milioni di euro.