Borse: clima positivo. Per quanto? Eur/Usd e Petrolio buy?

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro si mantiene al momento al di sotto di area 1,08. Quali i possibili sviluppi nel breve?

L’euro-dollaro ha recuperato leggermente terreno nelle ultime sessioni, riportandosi a sfiorare quota 1,08.

La settimana non è iniziata in territorio positivo per il cross, ma non ha neanche negato questo parziale inizio di tentativo di recupero.

Eur/Usd in recupero nel breve?

Per la settimana è possibile un’ulteriore risalita dell’euro-dollaro oltre quota 1,08, fin poco sotto area 1,085, con movimento moderati e contenuti in un’ottica di parziale recupero, ma di sostanziale nulla di fatto nel medio termine.

Di fatto il cross non si è mai schiodato da quota 1,08, quindi da circa un anno a questa parte siamo rimasti a cavallo di questo livello, con un eterno movimento laterale e per ora non dovremmo vedere grandi scossoni.

La view sull’oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro e quali i possibili sviluppi nel breve?

L’oro è tornato in prossimità di quota 2.030 dollari e anche in questo caso mi aspetto una dinamica simile a quella indicata prima per l’euro-dollaro, con la possibilità di tornare a rivedere quota 2.040/2.045 dollari e comunque poco sotto i 2.050 dollari.

Questo atteso movimento è motivato da una fase di parziale recupero sull’andamento dell’oro, da un sostanziale nulla di fatto sui mercati, da movimenti non particolarmente accesi sul lato delle Banche Centrali.

Nel complesso vediamo un movimento ancora di forza per l’oro, anche se con un recupero abbastanza moderato.

L’analisi del petrolio

Il petrolio sta tentano di avvicinare la soglia degli 80 dollari al barile. Si potrà salire oltre nel breve?

Per il momento bisogna vedere un movimento stabile sopra i 79-80 dollari, prima di poter assistere a un ulteriore rialzo.

C’è da dire che il trend di recupero è piuttosto forte, per cui mi aspetto che possa andare sopra gli 80 dollari e da lì staremo a vedere cosa succcede.

E’ abbastanza probabile che una volta toccati gli 80 dollari il petrolio torni un po’ a scendere.

Come si muoveranno i mercati azionari?

Le Borse restano ancorate sui massimi, in alcuni casi storici. Quali le attese per le prossime sedute?

La settimana ieri è iniziata nel segno della cautela per le Borse europee, complice la chiusura di Wall Street.

In generale i listini azionari si mantengono in prossimità dei massimi, storici o relativi, e per il momento non vedo particolari scossoni.

In Europa si aspetta che si pronuncino gli Stati Uniti, ma non dovrebbero esserci particolari sorprese, per cui i movimenti dovrebbero andare a confermare la fase di forza per l’azionario.

Sui livelli correnti non mi aspetto delle corse forsennate, ma tutto sommato c’è abbastanza calma e tranquillità sui mercati.

Nel breve non si dovrebbero registrare particolari sorprese su un andamento delle Borse che tutto sommato è abbastanza positivo e di rinnovata fiducia.