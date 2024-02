Borse verso nuovi massimi. Petrolio, Eur/Usd e Oro buy?

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta provando a risalire la china verso area 1,08. C’è ancora la possibilità di ulteriori recuperi nel breve?

L’euro-dollaro ha fatto un po’ il movimento ribassista che ci aspettavamo e già a partire dalla giornata di ieri ha provato a recuperare un po’.

Un breve recupero che, sempre in ottica di questo micro-trend che dura da una settimana e all’interno di un andamento che tutto sommato continua a essere interlocutorio, potrebbe provare a spingere verso area 1,08 prima e poi in direzione di quota 1,085.

Euro-Dollaro: le attese nel breve?

Mi aspetto un po’ di parziale recupero per l’euro-dollaro che potrebbe caratterizzare le prossime giornate, con movimenti atteso nell’ordine di mezza figura per volta.

L’area di 1,085 potrebbe essere una buona soglia per aprire la strada a ulteriori recuperi verso 1,09/1,095 e anche fino a 1,10, ma per il momento il movimento che mi aspetto è molto più moderato.

La view sull’oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro e quali i possibili scenari nel breve?

L’oro potrebbe estendere leggermente il ribasso che ci sta facendo vedere, avendo negato un po’ il trend rialzista.

Le quotazioni potrebbero calare nuovamente verso i 2.015 dollari, con la possibilità di raggiungere la soglia dei 2.000 dollari l’oncia.

Quest’ultimo livello sembra per il momento una soglia psicologica piuttosto rilevante, per cui l’oro farà fatica a bucarlo nel breve e in assenza di particolari notizie macro.

Mi aspetto più un test di quota 2.000 dollari e poi un piccolo rimbalzo, più che una prosecuzione dell’affondo, ma è chiaro che la situazione che stiamo vedendo sui mercati in questa fase è piuttosto variabile, per cui non mi sorprenderebbe nulla.

L’analisi del petrolio

Il petrolio viaggia al momento nella parte alta del range attraversato di recente. Qual è la sua view su questo asset?

Il petrolio si trova ancora in un terreno molto laterale e non trova una direzione da diverso tempo.

Ormai da dicembre l’oro nero continua a mantenersi stabilmente sotto quota 80 dollari, con l’anno in corso caratterizzato da un po’ di recupero che però non ha portato per ora al superamento di quest’area psicologica.

Nel breve mi aspetto un arretramento delle quotazioni dell’oro nero e non allungo, ma nel medio termine potremmo vedere un po’ di rialzo sopra quota 80 dollari.

Lì poi sarà da vedere se riuscirà a svilupparsi un movimento positivo che potrà portare nuovamente verso area 85-90 dollari.

Nel breve però mi aspetto un po’ di calo con ritorni verso i 74-73 dollari al barile.

Come si muoveranno le Borse?

I mercati azionari continuano a viaggiare sui massimi, in alcuni casi storici. La tendenza in atto è destinata a durare?

Siamo in presenza di un mercato che si sta trascinando e si sta autoalimentando verso nuovi massimi.

Soprattutto la Borsa americana vede un’economia sottostante che non conosce tregua e continua a macinare dati buoni, se non ottimi.

L’azionario continua così ad andare in direzione positiva, con l’S&P500 su nuovi record di sempre, il Dow Jones e il Nasdaq in prossimità dei massimi, al pari del Dax, mentre il Ftse Mib è sui top di periodo.

In sostanza i mercati continuano a macinare risultati sorprendenti e a mantenersi tonici e per il momento non sembrano esserci nuvole all’orizzonte, motivo per cui non vado contro il mercato.