Il Ftse Mib allunga il passo, ma gli analisti vedono grigio per l'ultima parte dell'anno: ecco perchè. Un titolo da mettere in portafoglio.

Ancora una seduta in recupero per le Borse europee che dopo la buona performance di ieri si spingono ancora in avanti, anche se con molta più cautela.

Borse europee ancora in rialzo. Piazza Affari la migliore

Il Ftse100 si accontenta di un rialzo dello 0,15%, preceduto dal Dax e dal Cac40 che si apprezzano rispettivamente dello 0,16% e dello 0,37%.

Ad avere la meglio al momento è Piazza Affari, dove il Ftse Mib si presenta a ridosso di area 22.700, con un vantaggio dello 0,47%.

Le Borse europee cercano così di dare un seguito al recupero partito nei giorni scorsi, nel tentativo di migliorare un po' il loro bilancio da inizio 2022.

Mercari azionari negativi da inizio anno: ecco i motivi

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che i mercati azionari globali hanno registrato una performance complessivamente negativa nei primi 2/3 dell’anno.

A pesare sui listini sono state le mosse restrittive di politica monetaria di FED e BCE, i forti aumenti dei prezzi del gas ed elettricità che peggiorano l’outlook in Europa, ma anche i segnali di rallentamento in Asia sul fronte manifatturiero e commerciale.

Borse: le attese per gli ultimi mesi dell'anno

Secondo la SIM milanese, tali indicazioni fanno presagire l’ultima parte dell’anno e un inizio 2023 altrettanto incerti per le Borse, soprattutto guardando all’Europa, maggiormente impattata dalla guerra Russia/Ucraina.

Gli analisti di Equita SIM riconoscono che il sentiment e il posizionamento degli investitori sia già molto cauto a causa dei timori di recessione e che i multipli a cui tratta il mercato scontino già un deciso rallentamento economico.

C'è da dire però che l’outlook sul fronte macro è ulteriormente peggiorato in Europa, e che la visibilità rimane bassa sia sulla profondità che sulla durata del rallentamento economico.

In un contesto macro e geopolitico che resta quindi fragile, gli analisti di Equita SIM mantengono una visione neutrale sui mercati.

Piazza Affari: Enav è il titolo buy della settimana

Sulla base dell'analisi fondamentale, gli esperti dela SIM milanese raccomandano l'acquisto di ENAV.

La visione positiva sul titolo si basa su diversi fattori, tra cui la sua attrattività in un contesto di forte pressione inflazionistica, poiché

Enav gode a livello regolatorio di una protezione al 100% dal rischio inflazione.

Il riferimento è al recupero in tariffa dell’inflazione effettiva che si realizza lato costi operativi in un determinato periodo.

La view positiva sul titolo tiene conto anche del recupero del traffico aereo post Covid-19, a cui si aggiunge la protezione a livello regolatorio dal rischio traffico nell’eventualità ci sia un rallentamento della ripresa, a causa di uno scenario macro meno favorevole o altri fattori esogeni negativi.

Gli analisti segnalano anche la forte generazione di cassa, grazie anche al recupero in tariffa dei mancati ricavi causa Covid nel periodo 2020-2021.

Infine, Equita SIM richiama l'attenzione sul solido balance sheet, con un multiplo debito netto/EBITDA 2022 pari a 1,8 volte, che lascia ampio spazio al ritorno di un dividendo simile ai livelli pre-Covid, supportato anche dall’elevata generazione di cassa attesa.

Confermata così la strategia bullish su Enav, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 5,1 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 20% rispetto all quotazioni correnti a Piazza Affari.