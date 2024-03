Ftse Mib: Enel e altri titoli danno i numeri oggi

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 81,3 dollari, in calo del 2,46%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dell’1,03% e dello 0,89%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.369,41 punti, in rialzo dell’1,25%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: in agenda le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 209mila a 214mila unità.

Le partite correnti del quarto trimestre dovrebbero evidenziare un deficit in peggioramento da 200,3 a 209,5 miliardi di euro, mentre l’indice Philadelphia Fed a marzo dovrebbe peggiorare da 5,2 a -1,8 punti.

L’indice PMI composito a marzo è atteso in contrazione da 52,5 a 51,9 punti, mentre l’indice PMI manifatturiero è visto in frenata da 52,2 a 51,8 punti e l’indice PMI servizi da 52,3 a 52 punti.

Per il Superindice di marzo si prevede una variazione negativa dello 0,2% dopo il calo dello 0,4% precedente, mentre le vendite di case esistenti a febbraio dovrebbero attestarsi a 3,94 milioni di unità.

Risultati societari USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Lululemon Athletica e Accenture, dai quali ci si attende un utile per azione rispettivamente di 5 e di 2,66 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di FedEx e di Nike che per non deludere le attese dovranno centrare l’obiettivo di un utile per azione pari rispettivamente a 3,46 e a 0,74 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: l’indice PMI composito a marzo è atteso in rialzo da 49,2 a 49,7 punti, l’indice PMI manifatturiero da 46,5 a 47 punti e l’indice PMI servizi da 50,2 a 50,5 punti.

In Germania l’indice PMI manifatturiero a marzo dovrebbe aumentare da 42,5 a 43,5 punti e l’indice PMI servizi da 48,3 a 49 punti.

In Francia l’indice PMI manifatturiero di marzo è visto in salita da 47,1 a 47,5 punti e l’indice PMI servizi da 48,4 a 48,7 punti.

In tarda mattinata la Bank of England annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse, destinati a rimanere fermi al 5,25%.

Da seguire in Francia l’asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2027, 2029 e 2031 per un ammontare complessivo tra 11 e 12,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi presenteranno i risultati del 2023 Enel, dovalue, Ratti, The Italian Sea Group, Bellini Nautica, DHH, Directa Sim, Frendy Energy, Gambero Rosso, Gibus, ISCC Fintech, MeglioQuesto, Powersoft, Telesia, Visibilia Editore e YOLO Group.

Stellantis: da seguire il titolo in vista dei dati sulle vendite di auto in Europa che saranno diffusi da Acea con riferimento al mese di febbraio.