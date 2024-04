Ftse Mib può calare ancora. Meglio Saipem o ENI?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib ieri si è riportato poco al di sotto dei 34.000 punti. C’è il rischio di nuovi cali nel breve?

Il future sul Ftse Mib è stato respinto dalla resistenza di area 33.800/33.750 e ora si dirige verso il supporto dei 33.200 punti.

Ftse Mib verso nuovi ribassi?

L’abbandono di questa soglia porterà il future sul Ftse Mib verso i 32.700 punti, con proiezione successiva a 31.800 punti.

Per poter rimbalzare bisognerà attendere un ritorno sopra lo swing dei 34.300 punti, ma nel breve propendo più per un ribasso che per un rialzo.

La view su ENI e Saipem

ENI e Saipem sono da valutare sui livelli attuali visto il recente andamento del petrolio?

ENI ha dato vita a un recupero importante e si trova a poca distanza da una resistenza.

Sarà essenziale che il titolo superi al rialzo i 15,6 euro per allungare fino ai 16 euro prima e ai 16,25 euro in seguito.

L’alternativa sarà tornare indietro fino ai 15 euro prima e ai 14,5 euro dopo.

Saipem ha visto un po’ di recupero al rialzo, ma è sotto la resistenza dei 2,3 euro che dovrà superare al rialzo per andare a 2,37 euro prima e a 2,47 euro dopo.

Se il titolo dovesse tornare sotto i 2,2 euro scenderà nel breve,

Sotto la lente Leonardo

Leonardo ieri è stato travolto dalle vendite. Cosa può dirci di questo titolo ora?

Leonardo ha visto una pesante inversione ribassista con un’Oops micidiale dalla resistenza dei 23,89 euro.

Il titolo è sceso anche al di sotto dei dei 21,9 euro e potrebbe continuare ad andare fino ai 20,6 euro, gap di lungo periodo.

L’analisi di Iveco Group

Anche Iveco Group è finito nel mirino dei ribassisti ieri. Qual è la sua view su questo titolo?

Iveco Group dopo aver segnato il massimo storico a 14,71 euro è tornato a scendere al di sotto del supporto a 13,75 euro.

Situazione altalenante perché si tratta di un sostegno abbastanza importante e dopo i massimi storici la reazione è un po’ inattesa ed esagerata, ma ci può anche stare visti i pochi volumi.

Sarà importante che Iveco Group non scenda al di sotto dei 13,48 euro, perché altrimenti si rischierà una flessione fino a 12,3 euro.

La strategia su STM

STM è stato tra i migliori del Ftse Mib ieri. Valuterebbe un acquisto del tiotlo ora?

STM ha difeso la base di supporto di area 39 euro, tenta il rimbalzo e prova a superare i 39,6 euro, ma dovrà spingersi oltre lo swing dei 40,6 euro per andare al rialzo fino ai 42 euro, altrimenti tornerà a scendere verso area 37 euro.