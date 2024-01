Ftse Mib: i titoli pronti a dare i numeri. Focus sui BTP

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 76,88 dollari, in calo dell'1,47%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,59% e dello 0,76%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.628,04 punti, in rialzo dell'1,12%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all’indice settimanale Redbook, relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi, si segnala l’indice S&P Case-Shiller che a novembre dovrebbe salire del 5,8% dopo il rialzo del 4,9% precedente.

L’indice relativo alla fiducia dei consumatori a gennaio è atteso in aumento da 110,7 a 113,9 punti.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i risultati del quarto trimestre di Electronic Arts e di Corning, da cui si attende un eps di 0,77 e di 0,39 dollari, mentre per i conti di General Motors si prevede un utile per azione di 1,07 dollari.

A mercati chiusi si guarderà ai conti di Avanced Micro Devices e di Alphabet, con un eps previsto a 0,71 e a 1,59 dollari.

Dalla trimestrale di Microsoft ci si attende un utile per azione di 2,56 dollari, mentre Starbucks e Meta Platform dovrebbero riportare un eps di 0,85 e di 4,55 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: in Europa il PIL del quarto trimestre del 2023 dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,1%, mentre l’indice della fiducia economica a gennaio dovrebbe calare da 96,4 a 96,2 punti.

L’indice della fiducia delle imprese è atteso in miglioramento da -9,2 a -8,9 punti, mentre la fiducia dei consumatori a gennaio è vista in peggioramento da -15 a -16,1 punti.

In Francia il PIL del quarto trimestre dovrebbe mostrare un calo dello 0,1%, mentre lo stesso dato in Germania dovrebbe peggiorare da -0,1% a -0,3%.

In Italia il PIL del quarto trimestre dovrebbe attestarsi sulla parità, in frenata rispetto al rialzo dello 0,1% precedente.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza marzo 2026 per un ammontare massimo di 5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: diversi titoli presenteranno i dati preliminari del 2023 e si tratta di Digital Value, Emak, Safilo Group, Clabo, Cofle, Compagnia dei Caraibi, ELSA Solutions e Fervi.

Generali: da seguire il titolo nel giorno in cui la società sarà impegnata nell’Investor Day.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP con scadenza febbraio 2029 e novembre 2033, per un ammontare compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro nel primo caso e tra 1 e 1,5 miliardi nel secondo.

In asta anche i BTP con scadenza marzo 2035 e i CCTeu ottobre 2031, per un importo tra 1,5 e 2 miliardi di euro per ciascuno dei due titoli.