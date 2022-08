A Piazza Affari la seduta odierna si è conclusa in positivo per il Ftse Mib che ha terminato gli scambi a un soffio dai massimi intraday, con un rialzo dello 0,95% in area 22.700.

Prysmian svetta sul Ftse Mib con forti volumi

Tra le blue chip, diverse hanno mostrato più forza relativa del Ftse Mib e si segnala in particolare Prysmian che ha messo a segno la migliore performance nel paniere di riferimento.

Il titolo, reduce da tre sedute consecutive in calo, dopo aver chiuso quella di ieri con un ribasso dello 0,29%, oggi ha fatto il pieno di acquisti.

A fine seduta Prysmian si è presentato a 32,6 euro, con un rally del 3,95% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono transitate sul mercato oltre 1,35 milioni di azioni, circa il doppio della media degli ultimi 30 giorni.

Il dato non è da sottovalutare, specie se inserito in un contesto di mercato in cui i volumi di scambio sono decisamente sottili a Piazza Affari, visto anche l'approssimarsi del Ferragosto.

Prysmian promosso da Intesa Sanpaolo

L'intensa attività su Prysmian testimonia quindi un notevole interesse per il titolo che già nei giorni scorsi aveva catalizzato l'attenzione del mercato.

Il titolo, infatti, il 28 luglio scorso ha diffuso i conti del secondo trimestre, e da allora in sole sei sedute ha guadagnato circa il 14%, prima di tirare il fiato a partire da venerdì scorso.

Quest'oggi Prysmian è stato oggetto di vivaci acquisti sulla scia delle positive indicazioni arrivate da Intesa Sanpaolo.

Prysmian: ecco il nuovo target price

Gli analisti di quest'ultima hanno riservato una promozione al titolo, con un cambio di strategia da "add" a "buy", a fronte di un prezzo obiettivo incrementato da 33,9 a 39,2 euro, valore che implica un potenziale di ulteriore rialzo di oltre il 20% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Intesa Sanpaolo ha modificato rating e target price sulla scia di un aggiornamento del modello di valutazione dopo la trimestrale migliore di sempre diffusa da Prysmian prima di fine luglio.