Ftse Mib: nuovo test di un’importante resistenza

Il Ftse Mib ha vissuto una seduta che non ha aggiunge nulla di nuovo al quadro già delineatosi nei giorni scorsi.

La chiusura contrastata di venerdì scorso, ha lasciato il posto oggi a un movimento corale delle Borse europee, presentatesi a fine giornata con il segno meno.

Il Cac40 è rimasto più indietro degli altri con un ribasso dello 0,2%, mentre il Ftse100 e il Dax sono scesi rispettivamente dello 0,06% e dello 0,02%.

Ftse Mib alle prese con l’ostacolo dei 34.000 punti

Ha evitato il segno meno solo Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 33.940 punti, sui valori del close di venerdì scorso, dopo aver segnato nell’intraday un top a 34.142 e un bottom a 33.858 punti.

La seduta odierna di fatto non aggiunge novità degne di nota al quadro già delineatosi la scorsa settimana.

Il Ftse Mib è alle prese con la soglia psicologica dei 34.000 punti, che ha provato a violare anche oggi, aggiornando i top di periodo, salvo poi riportarsi poco al di sotto della stessa.

Solo con una rottura decisa dei 34.000 punti si potranno avere nuovi allunghi per il Ftse Mib, che andrà a testare in primis i 34.150 punti e in seguito la barriera successiva dei 34.500 punti.

Se l’indice avrà ancora forza potrà spingersi da subito oltre tale livello, con estensione del rialzo in direzione di area 35.000, raggiunta la quale si dovrebbe assistere a una pausa prima di ulteriori salite.

La mancata rottura di area 34.000 costringerà a guardare nuovamente ai supporti e in particolare ai 33.800/33.700 punti prima e in seguito ai 33.500 punti.

Al di sotto di questa soglia la discesa proseguirà verso i 33.200 e i 33.000 punti, in corrispondenza dei quali si dovrebbe registrare una reazione del Ftse Mib.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnala l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitense.

In agenda anche i nuovi cantieri edili che a febbraio dovrebbero salire da 1,35 a 1,44 milioni di unità, mentre le licenze di costruzione sono viste in lieve aumento da 1,49 a 1,5 milioni di unità.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà all’indice Zew che a marzo dovrebbe salire da 19,9 a 20,6 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari sotto la lente Recordati e Poste Italiane che presenteranno i risultati del 2023, insieme a Terna che alzerà il velo anche sul nuovo piano industriale.

Al test dei conti anche B&C Speakers, Cairo Communication, Eurotech, Fila, Piovan Sabaf, Immsi, Italian Exhibition Group, Confinvest, GEL, Growens e Intermonte Partners SIM.