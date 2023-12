Ftse Mib: forte ostacolo. E ora? Buy Unicredit o Intesa?

Di seguito riportiamo l'intervista al trader Davide Biocchi, al quale abbiamo rivolto delle domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib continua a mantenersi a ridosso dei top dell’anno in area 30.500. Si aspetta una rottura al rialzo di questa soglia?

Mi aspetto che questa settimana tutto sia dettato dall’agenda che prevede l’inflazione USA, Banche centrali, ossia Fed e BCE e scadenze tecniche.

Credo che soprattutto il mercato dei bond abbia esagerato e sarà molto difficile che le Banche Centrali possano essere accomodanti in così breve termine.

Il mondo dei bond però vede la situazione orientata in questo momento e credo che, almeno di eventi inattesi, i mercati potrebbero vivere un po’ di pausa.

Questo discorso vale soprattutto per l’obbligazionario, visto che l’azionario ha tirato un po’ meno la corsa, sebbene ricordo che il Dax ha guadagnato il 15% in un mese e di sicuro è un po’ tanto.

Ftse Mib verso nuovi rialzi?

Per il Ftse Mib, l’area dei 30.500 è un bel baluardo a breve termine e per quanto non sia sicuro che storni ora, non escludo che l’indice possa muoversi ora tra i 30.500 e i 29.800 punti nel breve.

Il tema di fondo è aspettare le Banche Centrali e vedere se i listini vogliono ancora fare una gamba verso l’alto.

C’è assenza di venditori e anche quando il Ftse Mib è debole, di fatto sta fermo.

I titoli da tenere d’occhio

Ci sono dei titoli che sta seguendo con più interesse di altri in questa fase?

Non ci sono così tanti titoli che ti fanno stare allegro in questo momento. E’ bellissimo Ferrari che è tornato sul massimo storico e si sta riprendendo abbastanza bene CNH Industrial che però a breve uscirà dal paniere del Ftse Mib.

Stellantis ha dato vita a una bella corsa, partendo da 18,7 euro e spingendosi fin oltre i 21 euro, ma ora è un po’ fermo intorno a quest’ultimo valore.

Uno sguardo anche a STM che in caso di superamento dei 44,6 euro offrirebbe spunti interessanti.

Nel breve potrebbe performare bene Leonardo che ha rimbalzato su un supporto e Nexi che sta recuperando da un minimo importante.

Moncler ha dato un bel segnale venerdì scorso e lo ha confermato ieri, avendo ancora spazio per salire almeno fino a 56 euro.

Focus su Generali

Generali è appetibile sui livelli correnti?

Prima di farmi tornare seriamente a pensare che possa regalare qualcosa di interessante, Generali deve fare dei botti.

Il titolo infatti è tornato troppe volte sui livelli attuali e poi è tornato indietro e secondo me bisogna aspettare prima di muoversi.

L’analisi di Unicredit e Intesa Sanpaolo

Tra i bancari qual è la sua view su Unicredit e Intesa Sanpaolo?

Unicredit in questo momento è stabile e per ora non lo valuterei, preferendo attendere di vedere cosa accadrà nel corso di questa settimana.

Intesa Sanpaolo è sopra i 2,62 euro e rappresenta un bello scenario. Chi ha il titolo farà bene a tenerlo in portafoglio, ma chi è fuori dovrà attendere prima di acquistare, perché è tardivo un intervento ora.

Graficamente il titolo ha ancora spazio per salire e sopra i 2,7 euro potrà spingersi verso i 2,8 euro prima e i 3 euro dopo.