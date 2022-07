MutuiOnline sotto la lente dopo l'intervista a Santarelli che auspica una revisione per i mutui giovani con garanzia dello Stato. Quali sorprese?

La nuova settimana è partita con il piede giusto per Gruppo MutuiOnline che ha ritrovato la via dei guadagni.

Gruppo MutuiOnline in rialzo in avvio di settimana

Il titolo, dopo essersi fermato poco sotto la parità venerdì scorso, con un frazionale calo dello 0,16%, oggi ha imboccato nuovamente la via dei guadagni.

A fine giornata Gruppo MutuiOnline si è fermato a 24,98 euro, con un rialzo dell'1,3% e oltre 32mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 27mila.

MutuiOnline: focus su mutuo giovani

Il titolo è finito sotto la lente del mercato sull'intervista di un'intervista appara sabato su Milano Finanza a Santarelli, direttore generale della divisione broking di Gruppo MutuiOnline.

L'intervista evidenzia come la velocità di salita dei tassi d’interesse abbia reso non usufruibile uno dei maggiori incentivi alla sottoscrizione di nuovi mutui da parte dei giovani.

Equita SIM ricorda, infatti, che nel 2021 era stato introdotto dal Governo la possibilità da parte di giovani under 36 di sottoscrivere mutui sulla prima casa, con una garanzia statale fino all’80% del valore dell’immobile e con un tasso d’interesse cappato sulla base dei tassi medi del trimestre precedente.

Vista la velocità di crescita dei tassi, quelli spot risultano molto più alti rispetto alla media del trimestre precedente, rendendo così l’incentivo di fatto poco conveniente per le banche che offrono mutui.

Non a caso, Santarelli ricorda che i mutui con incentivo giovani si sono praticamente azzerati, con una flessione del 30% rispetto a giugno 2021, mese di partenza dell’incentivo, dopo che avevano trainato la crescita nella primissima parte dell’anno.

A tal proposito gli analisti di Equita SIM ricordano che nel primo trimestre di quest'anno i nuovi mutui erano cresciuti del 9,5% anno su anno.

MutuiOnline: Santarelli auspica revisione incentivo mutuo giovani

Santarelli auspica una modifica alla normativa vigente sull’incentivo, in modo da far tornare lo strumento appetibile per le banche offerenti.

Nell'intervista viene ricordato che sia l’ABI che alcune forze politiche si sono mosse in tal senso, ma senza risultati ad oggi.

Gli esperti di Equita SIM richiamano alla memoria che il rallentamento dei nuovi mutui, anche causa stop all’uso dell’incentivo giovani, era cosa già nota da qualche mese.

MutuiOnline sotto la lente di Equita SIM

Le stime attuali degli analisti sui ricavi da mutui, che rappresentano circa il 35% dei ricavi di MutuiOnline, prevedono un calo di circa il 15% su base annua, come effetto totale del calo atteso delle surroghe e di un rallentamento della crescita dei nuovi mutui.

Equita SIM evidenzia che il titolo tratta con rapporto prezzo-utili adjusted 2022-2023 rispettivamente di 16,7-14,7 volte.

Resta immutata la view bullish su MutuiOnline, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 43 euro.