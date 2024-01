Tasso fisso: di quanto scenderà entro la fine dell'anno? Ecco le previsioni

Per ora abbiamo assistito a un ribasso minimo dei tassi di interesse sui mutui, ma entro la fine dell'anno come cambieranno? Ecco le previsioni del 2024.

Di recente, il mercato dei mutui ha mostrato segni di una svolta positiva, particolarmente evidente nei mutui a tasso fisso. Questa tendenza, inizialmente osservata solo per i nuovi richiedenti, ha aperto la porta a cambiamenti significativi nel settore.

Simultaneamente, si assiste a una diminuzione dei tassi per i mutui a tasso variabile, accompagnata da un incremento delle possibilità di ottenere sconti. In questo contesto, il mercato immobiliare si sta stabilizzando, creando un terreno fertile per un rilancio delle spese in questo settore.

Quando scenderanno i tassi fissi dei mutui

Secondo l'Osservatorio mensile di MutuiOnline.it, l'Euribor a 3 mesi ha mostrato una significativa riduzione nel mese di dicembre, facendo seguito al picco registrato in ottobre. Questa diminuzione potrebbe essere il preludio di un'inversione di tendenza nel mercato dei tassi di interesse, sebbene sia ancora prematuro affermarlo con certezza.

Tuttavia, il panorama attuale invita a un cauto ottimismo, soprattutto in previsione dei potenziali tagli dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che potrebbero rappresentare un punto di svolta, dopo questi anni complicati.

Parallelamente, l'Interest Rate Swap (IRS) a 10 anni, un barometro chiave per i mutui a tasso fisso, ha evidenziato un calo marcato rispetto ai periodi precedenti. Questa tendenza al ribasso ha generato una situazione insolita nel mercato dei mutui, con i tassi fissi che risultano ora sensibilmente più bassi di quelli variabili.

Questo sviluppo non solo conferma l'attuale tendenza alla diminuzione dei tassi, come rilevato dall'Osservatorio di MutuiOnline.it tramite la riduzione del Tan medio a dicembre, ma apre anche la strada a condizioni di finanziamento ancora più favorevoli per i futuri mutuatari.

La crescita delle richieste dei mutui a tasso fisso

Nel quarto trimestre del 2023, la maggior parte delle richieste di mutuo si è concentrata sui prodotti a tasso fisso, superando di gran lunga le opzioni a tasso variabile. Questo notevole incremento è stato influenzato dalla percezione di maggiore stabilità e prevedibilità offerta dai tassi fissi.

In un contesto economico caratterizzato da incertezze, i mutuatari hanno mostrato una preferenza crescente per soluzioni che garantiscono costanza nelle rate, permettendo una pianificazione finanziaria più sicura e a lungo termine. Tale tendenza sottolinea un cambiamento nei comportamenti dei consumatori, che cercano sicurezza in un panorama di tassi in costante evoluzione.

Quanto scenderanno i mutui nel 2024

Nel 2023, i tassi dei mutui hanno toccato punte elevate, influenzando notevolmente le erogazioni e generando preoccupazione tra i mutuatari. Fortunatamente, gli ultimi sviluppi indicano un'inversione di questa tendenza, con una possibile stabilizzazione dei tassi fissi intorno al 3%.

Tale miglioramento è strettamente legato alle aspettative di un efficace controllo dell'inflazione. Questa prospettiva incoraggiante non solo migliora le condizioni per i tassi fissi, ma apporta anche benefici significativi ai mutui a tasso variabile, prospettando un mercato più accessibile e sostenibile per i mutuatari. Questi sviluppi potrebbero portare a una ripresa più ampia nel settore immobiliare.

Il mercato dei mutui sta attraversando un periodo di significative trasformazioni. I tassi di interesse, sia fissi che variabili, stanno mostrando un trend al ribasso. Questo, combinato con un mercato immobiliare in stabilizzazione e una maggiore flessibilità dei venditori, crea un ambiente favorevole per le compravendite immobiliari. Le prospettive per la fine dell'anno sono incoraggianti, con la possibilità di tassi ancora più vantaggiosi per i mutuatari.