Saipem corre tra rumor e news dall’Australia

Saipem anche oggi si è messo in evidenza tra le blue chip: quali i motivi ala base dei buy?

Anche la seduta si è conclusa in positivo per Saipem che ha esteso il rally della vigilia.

Il titolo ieri ha avviato la settimana con un poderoso rialzo di quasi sei punti percentuali e oggi ha continuato a spingersi in avanti.

Saipem estende il rally della vigilia

Saipem si è fermato a 1,3545 euro, con un vantaggio dell’1,61% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato circa 64 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 42 milioni.

Il titolo ha mostrato una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib, conquistando la prima posizione nel paniere delle blue chip.

Saipem sostenuto dal rialzo del petrolio

A dare forza a Saipem è stato in primis l’andamento del petrolio che oggi guadagna ancora terreno, presentandosi al momento a 77,9 dollari al barile, con un rialzo dell’1,43%.

Saipem: ok NOPSEMA alla ripresa delle operazioni del Castorone

Intanto Saipem ha trovato sostegno anche nelle notizie diffuse dalla stessa società, da cui si è appreso che, a seguito dell'incidente occorso durante l’installazione della condotta offshore in Australia il 30 gennaio 2024, in data odierna, l’ente regolatore del Commonwealth australiano NOPSEMA (National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority) ha comunicato il proprio parere favorevole alla ripresa delle operazioni con il mezzo navale Castorone.

Saipem ha fatto sapere in una nota che sta lavorando a stretto contatto con il cliente per il riavvio delle operazioni di posa della condotta, ponendo la sicurezza come massima priorità.

Saipem: focus su alcuni rumor. La view di Mediobanca

Tanto è bastato per dare ancora linfa al titolo che ieri aveva fatto il pieno di acquisti sulla scis di alcuni rumor riportati da Upstream, secondo cui Adnoc avrebbe avviato il bando per l’incremento della capacità produttiva del giacimento Umm Shaif.

Gli analisti di Mediobanca Research evidenziano che, diversamente dall’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi confermano l’impegno nell’espansione della capacità produttiva a supporto del backlog di Saipem.

Mediobanca intanto mantiene invariata la sua view improntata alla cautela, ribadendo la raccomandazione “neutral” per il titolo.