STM in recupero, ma gli esperti abbassano la scure

STM in positivo dopo il lungo ponte, ignorando le cattive notizie arrivate da un broker.

Il rientro agli scambi dopo il lungo ponte legato alle festività di Pasqua è avvenuto nel segno degli acquisti per STM.

STM sale sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver ceduto oltre un punto percentuale venerdì scorso, ha avviato gli scambi in salita oggi e, pur avendo ritracciato dai top intraday, si conferma in territorio positivo.

Mentre scriviamo, STM passa di mano a 40,055 euro, con un vantaggio dello 0,3% e quasi 1 milione di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,6 milioni.

STM: Barclays taglia il target price

Il titolo viaggia in positivo malgrado le cattive notizie arrivate da Barclays, che da una parte ha ribadito la raccomandazione “equalweight” e dall’altra ha tagliato il prezzo obiettivo da 46 a 40 euro.

STM: gli analisti rivedono le stime

Questa mossa segue una revisione delle stime che relativamente ai ricavi sono state ridotte del 4% per l’anno in corso e per il prossimo e del 5% con riferimento al 2026.

Le attese sull’utile netto adjusted, invece, sono state abbassate del 7% per quest’anno e per il prossimo.

Gli analisti di Barclays fanno sapere di essere preoccupati per l’outlook di lungo termine in Cina.