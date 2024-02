Telecom allunga: gli spunti chiave dalla call sui conti

Telecom Italia avanza per la terza seduta di fila, con l’attenzione rivolta ad alcuni temi hot di cui si è discusso nella call di ieri.

Chiusura di ottava in positivo per Telecom Italia che anche oggi guadagna terreno, salendo per la terza giornata consecutiva.

Telecom Italia in rialzo per la terza seduta di fila

Il titolo è salito ieri poco meno di mezzo punto percentuale e oggi riesce a fare ancora meglio, mostrando più forza del Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Telecom Italia viene fotografato a 0,2787 euro, con un vantaggio dello 0,91% e oltre 135 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 144 milioni.

Il titolo resta sotto la lente dopo la diffusione dei conti del 2023 e oggi gli analisti di Equita SIM hanno raccolto in una nota i principali elementi emersi dalla call di ieri.

NetCo

Molte domande nella conference call di ieri hanno riguardato i rischi legati alla chiusura del deal NetCo.

Il management ha sottolineato che il processo autorizzativo prosegue regolarmente, ha confermato la previsione di chiusura entro l’estate, ha ribadito di non attendersi problemi dall’antitrust europeo, essendo l’opposto di un’operazione di concentrazione (si crea infatti un operatore wholesale only da un operatore integrato) e avendo attentamente costruito il contratto tra NetCo e ServCo (MSA).

Uno dei temi di dibattito in call è stata la previsione di sconti per ServCo legati ai volumi.

Il management ha ribadito che questi riguardano solo servizi non regolati, dove TIM non ha una posizione dominante, con meccanismi avallati già oggi dal regolatore per la TIM integrata e utilizzati sul mercato dai concorrenti.

Non ci sono altre condizioni da soddisfare per la chiusura del deal una volta ottenuto l’ok dell’antitrust europeo.

ServCo

Altro tema importante in call ha riguardato il set informativo che sarà fornito al Capital Markets Day per la nuova TIM.

Saranno forniti i pro-forma 2023, gli indicatori economici chiave, similmente a quanto fatto a luglio 2022 e le linee guida sia per Enterprise che per Consumer.

Dividendo

La società discuterà il tema del possibile ritorno al dividendo dopo il closing di NetCo.

Il CFO ha confermato che, in caso di pagamento del dividendo da riserve, entrambe le categorie di azioni hanno gli stessi diritti e che la distribuzione agli azionisti di risparmio andrebbe a ridurne il dividendo cumulato.

Enterprise

Soddisfatti dalla crescita 2023 che ha visto una pressione minore delle attese sui servizi da connettività e una buona crescita dei servizi innovativi (Cloud, cybersecurity, IoT) e in particolare dei servizi di public cloud.

Il contributo del Polo Strategico Nazionale (PSN) è solo nelle fasi iniziali e la raccolta ordini è superiore alle attese.

La marginalità di questi ricavi crescerà con il cambio di mix da progetti di migrazione a ricavi ricorrenti per infrastruttura.

Contesto competitivo

Molto soddisfatti da come è stato eseguito il repricing nel fissoù che non ha portato a modifiche significative nel churn rate, solo leggermente più alto nel secondo semestre rispetto al primo.

Consolidamento di mercato

Fino al closing su NetCo, TIM sarà gioco forza spettatore. Post closing, TIM intende partecipare attivamente.

Gli anticipi per le gare PNRR, pari a 758 milioni di euro, coprono sostanzialmente i progetti che si prevede siano completati da NetCo fino al closing.

I fondi per uscite anticipate rimaranno in capo a ServCo.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che i risultati raggiunti nel 2023 e la velocità di uscita del quarto trimestre sono stati buoni.

Il mercato è però principalmente focalizzato al momento sui rischi del deal NetCo e sulla comprensione del nuovo perimetro di Telecom Italia, due aspetti che gli analisti si aspettano saranno smarcati in tempi piuttosto rapidi.

Gli esperti pensano che questi due elementi, insieme agli scenari di consolidamento del mercato domestico, che a loro avviso si materializzeranno nel 2024, saranno i catalizzatori per il rerating del titolo che a oggi sconta implicitamente un multiplo molto compresso di circa 4 volte il rapporto enterprise value/EBITDA after lease per le attività domestiche.

Confermata la view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.