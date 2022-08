Le fasi al ribasso dei mercati azionari sono spesso grandi occasioni per acquistare titoli a prezzi più convenienti.

Molto appetibili sono quelli che pagano un dividendo, il cui rendimento aumenta e non poco quando le quotazioni di un titolo azionario scendono.

Dalle pagine di The Motley Fool, arriva il suggerimento di Sean Williams che indica tre azioni con un dividendo strepitoso, acquistati dai fund manager che gestiscono miliardi di dollari.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products attualmente distribuisce un dividendo con un rendimento del 7,1% e ha aumentato la sua cedola annuale di base in ciascuno degli ultimi 24 anni.

Per alcuni investitori, le azioni petrolifere sono off-limits, ma la volatilità dei prezzi dell'energia non ha certamente spaventato il miliardario Jeff Yass di Susquehanna International durante il secondo trimestre.

Il fondo di Yass ha aggiunto quasi 715.000 azioni Enterprise Products Partners, aumentando la sua posizione a circa 774.200.

Il gruppo americano è rimasto sostanzialmente illeso dopo i lockdown dovuti al Covid e dopo il calo dell'attività economica, malgrado questi due fattori abbiano influito negativamente sulle società di perforazione ed esplorazione.

Il segreto del successo di Enterprise Product Partners è essere uno dei più grandi operatori midstream degli Stati Uniti.

Il vantaggio di questi operatori è che si basano quasi sempre su contratti a tariffa fissa, come nel caso di Enterprise, o a volume.

In altre parole, indipendentemente dalla volatilità dei prezzi del greggio e del gas naturale, Enterprise Products Partners può prevedere con precisione il proprio flusso di cassa operativo in un determinato anno.

Altria Group

Altria Group è la società cui fa capo una marca di sigarette di alto livello, Marlboro, ed è un'azienda che domina la categoria delle sigarette premium negli Stati Uniti.

Per Altria Group sono arrivate alcune cattive notizie ultimamente: l'investimento nella società di svapo Juul non è andato come previsto, con la Food and Drug Administration statunitense che potrebbe rimuovere i prodotti Juul dagli scaffali dei negozi in futuro.

Come se non bastasse, i tassi di fumo degli adulti hanno registrato un calo abbastanza costante dalla metà degli anni '60.

Nonostante queste sfide, il miliardario Jim Simons di Renaissance Technologies ha acquistato azioni Altria Group, in particolare 5 milioni, aumentato la sua quota di fine giugno a quasi 8,78 milioni di azioni.

Anche se i tassi di consumo di sigarette da parte degli adulti sono in calo, Altria ha un catalizzatore chiave: il potere dei prezzi.

Visto che la nicotina presente nel tabacco crea dipendenza, i prodotti contenenti tabacco tendono ad agire come beni non discrezionali.

In breve, i consumatori acquisteranno prodotti del tabacco indipendentemente dall'inflazione elevata o da un'economia debole.

L'incredibile potere di determinazione dei prezzi di Altria l'ha spesso aiutata a più che compensare la debolezza del volume.

Altria paga al momento un dividendo con un maxi dividendo che rende il 7,93% al momento, rivelandosi quindi un'azione redditizia per gli investitori pazienti.

Annaly Capital Management

Annaly Capital Management è un fondo di investimento immobiliare ipotecario che stacca un dividendo con un rendimento da capogiro del 13,6%.

Ad acquistare il titolo è Ken Griffin di Citadel Advisors, che ha comprato più di 2,1 milioni di azioni di Annaly Capital Management nel secondo trimestre, portando la sua partecipazione totale a poco più di 3,28 milioni di azioni.

Annaly Capital Management nel breve è penalizzato dal rialzo dei tassi di interesse che però gioca a favore nel lungo periodo, con un incremento del rendimento degli MBS che sta acquistando il REIT.

Da ricordare, inoltre, che la stragrande maggioranza del portafoglio di investimenti di Annaly è composta da titoli che hanno alle spalle il Governo federale e ciò è una garanzia in più per il business di questo REIT estremamente redditizio.