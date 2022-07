In un mercato che si conferma volatile e tendenzialmente ribassista, diventa ancor più importante la ricerca di titoli che possono offrire comunque un reddito costante agli investitori.

Azioni con dividendi per contrastare un mercato ribassista

In questa categoria rientrano sicuramente i titoli che pagano dividendi, visto che si può contare su questi ultimi anche quando i prezzi delle azioni stanno crollando.

Spesso a un rendimento elevato corrisponde un rischio piuttosto alto, ma ci sono dei titoli che offrono ottimi pagamenti, mostrandosi al contempo sicuri.

Magellan Midstream Partners

Sulle pagine di The Motley Fool, Reuben Gregg Brewer suggerisce di puntare su Magellan Midstream Partners che gestisce asset midstream di petrolio e prodotti raffinati, inclusi oleodotti e impianti di stoccaggio.

Questa attività è in gran parte basata su commissioni, il che significa che Magellan Midstream Partners guadagna, facendo pagare l'utilizzo dei suoi asset. Il prezzo dei prodotti che fluiscono attraverso il sistema non è un grosso problema quanto la domanda, che probabilmente rimarrà forte per molti anni.

Vale la pena sottolineare che, nonostante il massiccio calo della domanda nel 2020, Magellan è comunque riuscito a sostenere il suo dividendo per l'intero anno.

Il gruppo ha aumentato la sua cedola ogni anno dall'IPO risalente al 2001, vantando uno dei bilanci più solidi nel settore midstream, con un rapporto tra debito e utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento di circa 3,8 volte.

Magellan Midstream Partners attualmente distribuisce un dividendo che rende uno straordinario 8,7%, decisamente al di sopra della media dell'S&P500.

Crestwood Equity Partners

Un altro collaboratore di The Motley Fool, Billy Duberstein, segnala Crestwood Equity Partners che opera anch'essa nel segmento midstream.

La maggior parte degli operatori del midstream si occupa di gasdotti, mentre le operazioni di Crestwood sono concentrate nei sistemi di raccolta del gas naturale e negli impianti di trattamento.

La società possiede anche strutture di stoccaggio e logistica, insieme ad attività in altri bacini, ma la stragrande maggioranza del suo flusso di cassa, quasi il 70% fino a poco tempo fa, proviene dalle sue attività Williston.

Le azioni di Crestwood sono state svendute di recente con il resto del settore petrolifero e del gas, ma i suoi asset probabilmente non vedranno il tipo di fluttuazioni nei risultati che deriveranno dal possesso di una società di esplorazione e produzione, dipendenti dal prezzo del petrolio e gas per determinarne i risultati finanziari.

Crestwood Equity Partners paga un dividendo che al momento rende un vertiginoso 10,8% e che sembra abbastanza sicuro anche nel caso in cui dovesse materializzarsi una recessione.

La società scambia a meno di cinque volte il suo flusso di cassa distribuibile e sebbene il dividendo abbia un rendimento elevato, Crestwood Equity Partners ha ancora liquidità residua ogni trimestre, grazie alla quale continuare a migliorare il proprio bilancio o investire nella crescita.