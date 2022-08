La settimana in Borsa si è conclusa con una seduta negativa per tutte le Piazze occidentali.

La settimana in Borsa si è conclusa con una seduta negativa per tutte le Piazze occidentali. In Europa i principali listini hanno lasciato sul terreno più di un punto percentuale, Piazza Affari, maglia nera, ha perso quasi due punti.

Male anche i principali indici statunitensi, il Dow Jones ha perso quasi un punto percentuale, il calo dello S&P500 ha sfiorato il punto e mezzo percentuale, ancora superiore il ribasso del Nasdaq che ha lasciato sul terreno due punti percentuali.

Chiariamo subito che al momento non si tratta di nulla di preoccupante, dopo un primo semestre davvero disastroso all’incirca dalla metà di giugno i principali indici di Borsa hanno recuperato buona parte delle perdite.

Prendo ad esempio l’indice Dow Jones che all’inizio dell’anno valeva 36.500 punti, intorno a metà giugno era crollato addirittura sotto i 30.000 punti, ossia aveva perso all’incirca il 18%, poi dalla metà di giugno ha recuperato ed ora si trova a 33.700 punti cioè dall’inizio dell’anno sta perdendo il 7,7%.

In questi ultimi giorni abbiamo assistito a qualche seduta ribassista, ma dopotutto può essere solo una fase temporanea, potremmo dire che i mercati stanno momentaneamente rifiatando prima di continuare la risalita.

Ovviamente possiamo solo attendere per capire cosa accadrà sui mercati.

Ma oggi non è dei mercati azionari che vorrei parlarvi, ma vorrei soffermarmi sulle crypto valute.

Le Crypto valute in questo 2022 si stanno comportando come i mercati azionari, dall’inizio dell’anno e fino alla metà di giugno non han fatto altro che scendere, successivamente hanno recuperato, ed in quest’ultima settimana sono tornate le vendite.

Tuttavia con una netta differenza rispetto ai mercati azionari, ed una differenza non da poco, mi riferisco alle variazioni percentuali che per le crypto sono ben più marcate.

Prendiamo infatti il Bitcoin, ossia la crypto valuta per eccellenza.

All’inizio del 2022 valeva all’incirca 42.000 euro, per quasi sei mesi ha subito un vero e proprio crollo, arrivando il 18 di giugno a valere poco più di 18.000 euro, quindi un ribasso del 57%, successivamente ha recuperato, ma al fixing di ieri ha quotato 20.748 euro.

Insomma un recupero è vero che c’è stato, ma minimo, dall’inizio dell’anno il ribasso è tutt’ora superiore al 50%.

Naturalmente so perfettamente che se anziché valutare l’andamento delle quotazioni del Bitcoin, limitandoci all’anno in corso, prendessimo un arco temporale superiore, ad esempio due o tre anni, la performance del Bitcoin sarebbe decisamente positiva.

Ma non è di questo che vorrei parlare, mi preme invece in questo video evidenziare un aspetto che ormai potremmo dire sia assodato.

Ebbene ci avevano spesso detto che l’investimento in Bitcoin sarebbe stato un investimento decorrelato ai tradizionali mercati azionari, ora potremmo dire con certezza che ciò non è vero. Anzi è vero il contrario, ossia la correlazione sembra anche essere molto forte.

Inoltre, ma questo lo sapevamo, la volatilità sulle crypto è enormemente superiore.

Ebbene, in questi ultimi giorni i ribassi fatti segnare dalle crypto valute hanno fatto tornare gli spettri agli investitori, ecco alcuni titoli apparsi sui siti specializzati o sulla stampa finanziaria:

Bitcoin ($): nuovo sell-off

Nuovo crollo di Bitcoin. Cede l'8%, e torna ai minimi da tre settimane

Ritirata Bitcoin ed Ethereum | Crollo per gli altcoin

ed ancora

Bitcoin e cripto massacrati dall’inflazione

Quest’ultimo titolo mi lascia alquanto stupito, l’inflazione ormai c’è da tempo non è una novità degli ultimi giorni, mentre questi articoli sono apparsi solo in questi ultimi giorni.

Basta infatti tornare ad una settimana fa e lo stesso sito specializzato in cripto valute pubblicava articoli sui Bitcoin di tutt’altro tenore. Sentite come lo stesso sito specializzato titolava proprio sabato scorso:

Bitcoin prova i 25.000$ dopo una grande volata | Perché tutti stanno comprando

Sabato scorso ci spiegava perché tutti stavano comprando ed una settimana dopo ci diceva invece che Bitcoin e le crypto erano massacrati dall’inflazione.

Insomma capisco che nessuno ha la sfera di cristallo, ma forse sarebbe meglio essere più prudenti e non esporsi oppure … oppure …

Oppure il mercato delle cripto valute è di fatto una slot-machine ossia qualcosa che sfugge a regole logiche e risponde solo a logiche aleatorie, ossia governate dalla casualità.

Naturalmente, come spesso accade, quando per alcuni giorni assistiamo a ribassi significativi c’è sempre chi consiglia di approfittare dei ribassi per incrementare gli investimenti, e quindi comprare.

Ma qualcuno però mi dovrebbe dirmi quando finiscono i ribassi, perché se non ho questa notizia come faccio a sapere qual è il momento per investire?

E non solo, perché così si dà per scontato che l’investitore abbia sempre risparmi da investire, ma se nei mesi scorsi quando appunto il prezzo delle crypto continuava a scendere un investitore avesse agito in quel modo, ossia avesse incrementato il suo investimento potrebbe magari anche aver esaurito i propri risparmi.

Insomma non è che una persona ha sempre soldi da investire.

Comunque stiamo a vedere gli sviluppi.

L’economia reale non mi sembra stia fornendo buoni segnali, quella finanziaria la sta seguendo, ed i Bitcoin si stanno rivelando dei pessimi paracadute.