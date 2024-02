Giornata Internazionale della Donna: storia e significato della festa dell'8 marzo

La Giornata Internazionale della Donna è una ricorrenza internazionale che si celebra l'8 marzo, con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sulla lotta per i diritti delle donne e per la loro emancipazione.

Per l'occasione si ricordano le conquiste sociali, politiche ed economiche del passato, e si sollevano questioni fondamentali e di attualità legate alla condizione femminile, come l'uguaglianza di genere, le discriminazioni, la violenza sulle donne, e i diritti riproduttivi.

Scopriamo come è stata scelta la data della ricorrenza e il significato dietro alla Giornata Internazionale della Donna.

Sommario:

1. Che cosa rappresenta la Giornata internazionale della donna? Alcuni cenni storici 2. Cosa è successo l'otto marzo 1908? 3. A quale evento è legata la scelta dell'8 marzo come Giornata della Donna?

Che cosa rappresenta la Giornata internazionale della donna? Alcuni cenni storici

L'8 marzo si celebra quella che viene erroneamente definita, soprattutto in campo mediatico, la festa della donna. Infatti, la motivazione alla base della ricorrenza non è una festività, ma una riflessione sulle lotte e conquiste femminili, del passato e del presente.

La storia del movimento femminista ha radici antiche, al punto che si può collocare già nell'Antica Roma. Tuttavia, l'equiparazione della donna all'uomo in tutti i campi, e il diritto della donna di realizzare liberamente la propria personalità, sono rivendicazioni più moderne.

Più in particolare, durante la rivoluzione francese, nel 1792, Olympe de Gouges presentò al governo della Francia la "Declaration des Droits de la femme", nella quale venivano richiesti per le donne tutti i diritti civili e politici che erano stati sanciti nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino di tre anni prima.

Nei primi anni del XX secolo invece le protagoniste della lotta femminista furono le suffragette, che rivendicavano il diritto di voto. Sempre in questo periodo le donne chiesero di poter essere accettate nei luoghi di lavoro solitamente esclusivi per gli uomini, come le fabbriche.

Nel 1968, anno di grandi movimenti rivoluzionari, la lotta si è incentrata sul diritto per le donne di avere reale indipendenza dagli uomini, nell'ambito domestico, famigliare e lavorativo.

Cosa è successo l'otto marzo 1908?

In Italia è molto diffusa l’interpretazione che attribuisce l'origine della Giornata Internazionale della Donna ad una tragedia che sarebbe avvenuta l'8 marzo 1908. Si tratta di un grave incidente che avrebbe coinvolto le operaie di un’industria tessile di New York.

Secondo la leggenda un gruppo di lavoratrici fu protagonista di uno sciopero che condannava le terribili condizioni di lavoro della fabbrica. Il proprietario di quest'ultima avrebbe serrato tutte le vie di fuga dell'edificio e appiccato un incendio, provocando la morte delle 129 donne rimaste bloccate.

Questa leggenda, che non ha fonti documentarie, è un adattamento di un fatto realmente accaduto, ossia il più grave incidente industriale della storia di New York, che colpì la Triangle Shirtwaist Company nel 1911, dove persero la vita 146 persone, tra cui anche molte donne.

Allora come mai la giornata internazionale della donna si celebra proprio l'8 marzo?

A quale evento è legata la scelta dell'8 marzo come Giornata della Donna?

La scelta dell'8 marzo è legata ad un evento storico: la Rivoluzione di febbraio in Russia. In particolare, nella giornata dell'8 marzo 1917, molte donne russe scesero in piazza a protestare contro lo zar, e manifestarono per chiedere la fine della guerra.

Questa data è determinante per la storia del genere femminile, in quanto si tratta di uno dei primi casi in cui le donne sono state coinvolte in prima linea nella vita pubblica e politica del loro Paese. Per questo motivo, la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste che si svolse a Mosca nel 1921, designò l'8 marzo come Giornata internazionale dell'operaia.

Dobbiamo però aspettare fino al 16 dicembre 1977 per l'istituzione della Giornata Internazionale della Donna, quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite propose a ogni Stato membro di dichiarare un giorno all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale", riconoscendo la necessità di porre fine a ogni discriminazione e di realizzare una piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro Paese.

Ad oggi il percorso verso una reale parità di genere è ancora in atto in quasi tutto il mondo, anche se nelle democrazie occidentali la condizione femminile ha subito evidenti progressi.

La ricorrenza è considerata, come abbiamo detto, una vera e propria festa, al punto che è ormai un rito per le donne scambiarsi regali tra amiche, colleghe, parenti o ricevere un dono dagli uomini della propria vita.