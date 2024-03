4 regali perfetti per la Festa della donna: con pochi soldi si può fare bella figura

Per la festa delle donna un piccolo regalo è sempre gradito: ecco 4 idee per stupire senza spendere tanti soldi.

Anche quest’anno si avvicina la Festa della Donna, la ricorrenza che cade ogni anno l’8 marzo e che viene celebrata per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, così come le discriminazioni che ancora oggi le donne si trovano ad affrontare.

Scambiarsi un regalo tra amiche, colleghe, parenti o ricevere doni dagli uomini della propria vita è un rito ormai ben consolidato. Ma questa ricorrenza, che sarebbe più giusto chiamare Giornata internazionale della Donna, ha alla base valori e significati ben più profondi di un semplice acquisto effettuato sotto martellanti campagne di marketing.

È, dunque, sbagliato fare un regalo alla propria madre, partner, amica o nonna?

Ecco cosa regalare in occasione della Festa della Donna, 4 idee originali per tutti i gusti e non costose.

Perché alla festa della donna si regalano le mimose

Festa della Donna, mimosa sì o mimosa no? Uno dei più grandi simboli della Festa della Donna è il rametto di mimosa, una pianta la cui fioritura avviene proprio in questo periodo e che può essere abbinato anche ad altri fiori di stagione per comporre sorprendenti bouquet colorati. Ma il motivo per cui la mimosa è diventata simbolo di questa importante giornata non sta solo nella sua reperibilità: nel linguaggio dei fiori, infatti, questa pianta rappresenta femminilità, ma anche autonomia e libertà.

Al di là del significato originario della scelta di questa pianta come simbolo per la Giornata internazionale delle Donne, oggi regalare un ramo di mimosa non solo può risultare banale, ma anche uno spreco. C’è chi alza i prezzi e ne approfitta e non è da sottovalutare il fatto che spesso, dopo averlo ricevuto, si aspetta semplicemente che il rametto appassisca, si secchi completamente per poi finire… nella pattumiera!

Un’idea regalo originale per la Festa della Donna? Perché non regalare, invece del solito rametto, una vera e propria pianta di mimosa? Si lascia intatto il significato del gesto, si evitano gli sprechi e si dona una bella piantina semplice da coltivare e perfetta per decorare il balcone o il giardino.

1.Cosa regalare alla festa della donna, un momento di relax

La vita frenetica che noi tutti conduciamo può essere un buon punto di partenza per pensare a diversi regali a tema da scambiare con le amiche. Per la Festa della Donna si può considerare l’idea di regalare un momento di relax a se stesse e alle donne che amiamo. E non per forza si devono spendere tanti soldi per prenotare una Spa: è possibile rendere la propria casa un centro benessere per una sera, regalandosi a vicenda diversi prodotti tra candele profumate, creme per il viso e per il corpo, bombe da bagno e set di thè dai diversi gusti per vivere una riposante serata in compagnia.

2. Gioielli fai dai te

I gioielli possono essere i migliori amici di alcune donne, ma esistono molte altre opzioni per regali significativi. Creare gioielli fai-da-te, come collane con bottoni e perline o sciarpe all'uncinetto, può essere un'idea economica ma di grande valore, poiché realizzata con dedizione e creatività.

3. Candele profumate

In un mondo sempre più frenetico, regalare un momento di relax può essere un gesto apprezzato. Si possono creare serate di benessere a casa con candele profumate, creme per il viso, bombe da bagno e set di tè, offrendo un'opportunità di riposo e tranquillità.

4. Regali personalizzati e avventurosi

Ogni donna ha esigenze diverse. Per quelle che cercano avventura, un weekend fuori porta potrebbe essere un regalo eccitante ed economico, grazie a offerte speciali e codici sconto. Se non si ha idea di cosa regalare, una gift card può essere la soluzione perfetta, offrendo la libertà di scegliere tra una vasta gamma di prodotti preferiti.