Avevo terminato lo scorso video inviato da JP dicendo appunto che avrei presto fatto … diciamo la seconda parte visto che la lettera che mi aveva inviato JP toccava diversi temi ed avevo preferito spezzarla in due video distinti. Quindi ora vi leggo la seconda parte.

Ma vi preannuncio che JP in questi giorni è un fiume in piena, mi ha già inviato altre notizie perché il Governatore della Florida Ron DeSantis è stato denunciato per aver inviato 50 migranti a Martha’s Vineyard.

Poi mi ha inviato aggiornamenti sulla situazione anche in Texas, insomma si avvicinano le elezioni in Italia, ma anche dagli Stati Uniti arrivano notizie interessantissime per cui vi terrò informati.

Ma ora ecco la seconda parte del video pubblicato martedì scorso, scrive JP:

Se non si è d’accordo con il pensiero unico è stato coniato un nome nuovo per noi, ovvero "semi fascisti"

Questo e il nuovo nome che si ha qui quando non si è d’accordo con il pensiero unico o, addirittura, se uno ha dei dubbi in proposito.

Nelle scuole elementari sono state ridotte le ore di matematica , storia per dar posto a lezioni di LGBTQ.

Se i genitori si arrabbiano e protestano durante la riunione scolastica , i genitori vengono segnalati come "domestic terrorists " ovvero terroristi interni.

Ora per iscriversi alla facoltà di medicina oltre al test per entrare bisogna passare un altro test. Ovvero ammettere che da noi c'è il razzismo e che i bianchi sono una classe privilegiata. Se non si "passa", messo tra virgolette, questo test non si viene accettati alla facoltà.

Dal 2027 qui in California nuova legge per i defunti. Siccome dicono che i cimiteri prendono troppo spazio e che le cremazioni usano troppo gas e producono cambiamento climatico si è deciso che i defunti devono essere messi in un cilindro con altro materiale organico per creare fertilizzanti!!!

No, non sto prendendovi in giro.

E’ la legge che il nostro Governatore ha firmato.

Per adesso è solo per chi vuole. Per adesso però, ma poi, in futuro?

Molto è cambiato nell'ultimo mezzo secolo. Vi ricordate di una serie televisiva che è arrivata anche da voi.

Qui le prime puntate, iniziate nel lontano 1974, si chiamavano "Cool" ( Cuul ) (qui JP è fantastico perché dopo aver scritto cool ossia c o o l apre una parentesi per indicarmi la pronuncia scrivendo cuul con due u come per dire nel pronunciare questo termine la u tienila lunga) poi cambiarono il nome che tutti voi conoscete ovvero Happy Days.

Sì, era una America così. Se vi ricordate i caratteri potete capire come vivevamo. Poi a qualcuno venne la macabra idea del melting pot. Ed e stato un disastro a livello planetario.

(Allora qui JP dà per scontato che tutti i lettori conoscano il significato del termine melting pot, io preferisco specificarlo e per la precisione riporto la definizione che ne dà la Treccani “Amalgama eterogeneo di gruppi, individui e religioni, molto diversificati tra loro per ceto, condizione, appartenenza etnica, che convivono entro la stessa area territoriale geografica e politica. Riferita inizialmente alla società americana, l’espressione («crogiolo») è usata per indicare un particolare modello o ideale di società multietnica in cui dopo un certo tempo, segnato dal succedersi delle generazioni, le culture e le identità specifiche degli immigrati sarebbero destinate a fondersi con quelle dei paesi di accoglienza”.

La volta scorsa vi parlavo dei sussidi in California. I sussidi li prendono i 2 / 3 dei disoccupati. Ovvero dove vivono la maggior parte di loro le grandi aree urbane. Il rimanente terzo che vive nelle zone rurali è abbandonato a se stesso.

Il perché è semplice: con quei 2 / 3 i democratici si comprano il voto.

Penso che tutti voi abbiate visto che quello che succede in California non solo si propaga per il resto della Nazione ma arriva anche da voi.

Perché vogliono far entrare i clandestini e li vogliono mandare negli Stati a conduzione repubblicana?

Semplice per farli cittadini e così poi gli possono dire "vedete da noi che votano democratico? Qui hanno il sussidio . Votateci e lo avrete anche voi". Tutto qua.

Per vincere la Casa Bianca ci vogliono 270 collegi elettorali. La sola California ne ha 55 . Il secondo Stato è il Texas con 38 e la Florida con New York State ne hanno 29. La maggior parte degli Stati repubblicani hanno dai 3 ai 18 seggi elettorali.

Vincendo in California , Texas, Florida il cerchio si chiuderebbe e la vittoria per i democratici sarebbe a vita.

Ecco perché anche se un tuo ascoltatore ha detto che il sussidio è sì uno spreco ma ci sono anche sprechi più grandi , questo del sussidio è un grande spreco. Perché compra i voti che permettono ai politici di fare porcate sia qui che a livello mondiale.

E mi sa che ne sapete qualche cosa anche voi.

La verità su chi siamo noi la scrisse Mark Twain nel libro Tom Sawyer. Il comportamento di Tom nel libro spiega come hanno sempre fatto i WASP.

Molti mi chiedono perché non faccio video. Non penso che serva. Li fai già tu e le lettere le leggi come fossi io a leggerle.

Come voi sapete ormai da tanto tempo io racconto di quell'America che nessuno racconta. Una America sotto ben 11 Presidenze.

Giornalisti come Massimo Fini e Giulietto Chiesa più altri nord Europei mi hanno chiesto di scrivere un libro. Magari un giorno lo farò. Ma al momento lascio al carissimo Giancarlo che vi racconti quello che sta succedendo e come era una volta nei mitici USA.

Prima di chiudere una cosa ancora, Ellis Islands, dove fino al 1924 arrivavano gli immigrati dall'Europa è diventata un museo.

Tra i reperti ci sono lettere degli immigrati , la maggior parte donate dai pronipoti. In particolare ce n’è una di un italiano di fine ‘800.

La lettera comincia cosi "Cara mamma sono arrivato nel paese dove mi avevano detto che le strade erano lastricate d'oro. Non solo le strade non sono lastricate d'oro ma non ci sono neanche le strade. Anzi, aspettano che gliele costruiamo noi ..."

Da allora è passato più di un secolo ma poco da noi è cambiato. Qui si continua a vivere sulle spalle degli altri.

L'Europa ? Una colonia nostra.

Un cordiale saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori in Particolare ad Alberto, Luciano, Giada e Piera che mi scrivono sempre. (ho il permesso di usare i loro nomi).

Un grazie a tutti e chi è onorato dei commenti sono io. Ancora grazie di cuore.

Mi dimenticavo. Ma lo sapete che io e Giancarlo ci stiamo arricchendo con al pubblicità? Così ha detto un ascoltatore.

Vabbè gireremo i video io e Giancarlo da Beverly Hills.

Di nuovo un grazie di cuore

JP

Grandissimo, allora sappiate che presto pubblicherò altri video con le notizie che ci fornisce JP dalla dorata California.