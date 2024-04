Chi è Rosanna Lodi? Personaggio televisivo legato al piccolo schermo, si è fatta apprezzare negli anni per il suo ruolo in trasmissioni tipicamente culinarie e gastronomiche. A sorpresa è stata annunciata la sua partecipazione al reality show L’isola dei famosi 18 e con la sua simpatia sta già provando a conquistare il pubblico da casa e gli altri concorrenti del programma.

Tutto su Rosanna Lodi: età, carriera, vita privata, Instagram

Sebbene sia conosciuta sul piccolo schermo è una donna molto riservata e, dispiace deludere i più curiosi, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. È originaria dell’Emilia Romagna, non sappiamo con precisione di quale zona della grande regione del Centro-Nord, ed è una grande appassionata di cucina.

È ignota l’età di Rosanna Lodi ma si conoscono le sue esperienze televisive. È il volto del famoso programma 2 Chicchere in cucina, che va in onda sul canale 7Gold dal lunedì al sabato. Leggendo in giro sui social network, la concorrente dell’Isola dei famosi si definisce un’attrice e una showgirl da oltre 20 anni. Non sono note, però, altre sue partecipazioni a programmi Tv né sulla già citata emittente televisiva né su canali appartenenti a Mediaset o Rai.

A proposito di social network, Rosanna Lodi ha un profilo Instagram ufficiale:@rosannalodi, seguito da oltre 34mila utenti, dove è solita condividere sia scatti relativi al suo lavoro sia selfie che la immortalano in attimi di vita quotidiana.

Sembra che la showgirl ed attrice sia sposata ed abbia due figli ma per amore della loro privacy non è solita condividere nulla che riguardi la sua famiglia.

Oggi, Rosanna Lodi, ha deciso di mettersi in gioco affrontando il reality show L’isola dei famosi 18. Mentre si presentava al pubblico in studio e da casa ha scherzato con Vladimir Luxuria affermando:

i mattarelli saranno tutti miei se me ne costruiscono uno, sennò me lo costruisco da sola.

Questo, ovviamente, per alludere alla sua forte passione per la cucina. A proposito di passione per la cucina, ha anche dichiarato di non avere paura del concorrente Joe Bastianich, famoso per le sue abilità ai fornelli.

Chi sono gli altri concorrenti nuovi dell’Isola dei famosi

Rosanna Lodi non è l’unica new entry. In Honduras, a reality già iniziato, è giunto insieme alla showgirl anche Sonny Olumati, studente di medicina, scrittore ed attivista. I due concorrenti sono approdati insieme sulle spiagge americane pronti ad affrontare questa nuova sfida con tutta la loro determinazione.

Sonny Olumati è alla sua prima vera apparizione televisiva in qualità di protagonista, tra le altre esperienze figurano alcuni interventi in trasmissioni come: Tagadà o Non è l’Arena. Tra i due nuovi volti dell’isola più chiacchierata d’Italia è sicuramente più conosciuta al pubblico televisivo Rosanna Lodi, che ha preso anche il soprannome di “Campionessa di pasta sfoglia“.

Il discorso è diverso su Instagram, dove invece la sfida dei fan la sta vincendo, al momento, Sonny Olumati, che è seguito da oltre 161mila persone.

Insomma, tra i due nuovi naufraghi si prospetta una gran bella sfida che sarà ancora più agguerrita con gli altri concorrenti del reality.