Joe Bastianich: biografia, carriera e curiosità sull'americano ex giudice di Masterchef

Joe Bastianich è un imprenditore e cantante americano, diventato noto in seguito alla sua partecipazione come giudice al talent Masterchef. Scopriamo chi è.

Joseph Bastianich, più comunemente conosciuto con il soprannome Joe, nasce a New York il 17 settembre 1968. Pur non essendo uno chef, si appassiona al mondo della cucina fin da giovane, ereditandola dai genitori.

Ad oggi è considerata una delle figure più influenti del panorama culinario mondiale. Ma cosa sappiamo su Joe Bastianich? Non ci resta che scoprire chi è svelando alcune curiosità sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Joe Bastianich: biografia e carriera dell'imprenditore americano

Joe Bastianich nasce a New York da genitori italiani esuli istriani: Felice, ristoratore di Albona, e Lidia Matticchio di Pola, di professione cuoca.

Nella sua adolescenza frequenta la Fordham Preparatory School nel Bronx e il Boston College. Una volta conclusi gli studi inizia a lavorare come "Bond-trader" presso la banca di Wall Street. Infatti, ha sempre avuto un grande fiuto per gli affari.

Tuttavia, spinto dalla passione per l'alimentazione, abbandona presto questa carriera per intraprendere l'attività familiare di ristorazione. Nel 1993 apre così con la sua famiglia uno dei ristoranti più famosi, "Becco", con sede a Manhattan.

Il successo ottenuto permetterà a Bastianich di aprire nuovi ristoranti, anche fuori dalla città di New York. Nel 1997 i genitori divorziano e il padre di Joe si ritira dal mondo della ristorazione.

Il successo nel mondo della ristorazione porta Joe Bastianich ad inserirsi nel mondo della televisione. Ecco i programmi a cui ha partecipato:

1. giudice di Masterchef Italia dal 2012 al 2019 2. giudice di Masterchef USA dal 2010 al 2014 3. giudice di Italia's Got Talent nel 2020 4. Family Food Fight 5. Restaurant Startup

Quanti ristoranti ha Joe Bastianich?

Nel 1998 Joe Bastianich diventa socio dello chef Mario Batali, proprietario di "Babbo Ristorante e Enoteca", a cui il New York Times ha assegnato 2 stelle Michelin. Questa collaborazione tra Bastianich e Batali sarà molto fruttuosa, aprendo 7 ristoranti e punti vendita solo a New York.

Tra questi, "Del Posto" nel 2010 è diventato il primo ristorante italiano in 36 anni ad essere stato recensito dal New York Times con 4 stelle Michelin. Ecco alcuni dei ristoranti aperti da Joe Bastianich in Italia:

• ristorante Orsone a Gagliano , una frazione di Cividale del Friuli, aperto nell'agosto del 2013

• Joe's American BBQ, il locale dedicato al barbecue americano aperto nel 2021 alla stazione Centrale di Milano

Cosa fa adesso Bastianich?

Oltre alla sua carriera nel mondo culinario, Joe Bastianich è da sempre appassionato di musica. Infatti, dopo l'addio al talent Masterchef, ha realizzato un tour italiano e un CD come frontman della band country rock "The Ramps".

Durante l'estate 2022, inoltre, ha rilasciato l'album "Good morning Italia", in collaborazione con la Band partenopea "La terza classe". Attualmente, Bastianich partecipa alle esibizioni nei principali festival italiani durante il periodo estivo.

Vita privata: figli e moglie di Joe Bastianich

Nel 1995 Joe Bastianich si è sposato con Deanna Damiano, una donna estranea al mondo dello spettacolo, con cui ha avuto 3 figli: Olivia, Ethan e Miles. La famiglia vive negli Stati Uniti, anche se Bastianich si sposta spesso in Italia per lavoro.

Essendo entrambi molto riservati, si è pensato spesso che Joe e Deanna avessero divorziato, complici anche i rumours che vedevano l'imprenditore americano in compagnia di altre donne. In realtà i due sono ancora felicemente sposati.