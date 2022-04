Finalmente parte il nuovo Fondo imprese femminile 2022. Aiuti economici disposti dal Ministero dello sviluppo economico per favorire non solo la creazione della nuova imprenditoria femminile. Ma, soprattutto, per garantire quello sviluppo economico che emerge rafforzato dalla guida imprenditoriale delle donne. Un punto di partenza ben focalizzato che mette in risalto su un piedistallo la crescita del Paese consolidata dalla presenza dei contributi a fondo perduto a favore dell’imprenditoria donna. Oltre tutto va detto che, con l’intento di rafforzare questo canale sono stati introdotti finanziamenti a tassi agevolatissimi.

Finalmente parte il nuovo Fondo imprese femminile 2022. Aiuti economici disposti dal Ministero dello sviluppo economico per favorire non solo la creazione della nuova imprenditoria femminile. Ma, soprattutto, per garantire quello sviluppo economico che emerge rafforzato dalla guida imprenditoriale delle donne.

Un punto di partenza ben focalizzato che mette in risalto su un piedistallo la crescita del Paese consolidata dalla presenza dei contributi a fondo perduto a favore dell’imprenditoria donna. Oltre tutto va detto che, con l’intento di rafforzare questo canale sono stati introdotti finanziamenti a tassi agevolatissimi.

Il Governo Draghi per sostenere gli incentivi a favore dell’imprenditoria femminile ha messo a disposizione una dote finanziaria del valore all’incirca di 200 milioni di euro. Uno stanziamento di risorse da far confluire nel fondo perduto, di cui 160 milioni di euro corrispondono agli aiuti disposti nel PNRR, mentre la restante parte, ovvero gli altri 40 milioni di euro sono stati già previsti nella Legge di Bilancio 2022.

Finanziamenti a fondo perduto imprenditoria femminile 2022

Non vi sono limiti particolari per la somministrazione degli aiuti economici, nulla che spinga il Fondo a essere limitato a condizioni riferite all’azione. Il nocciolo della questione resta quello d'incentivare il percorso femminile imprenditoriale, senza tener conto di limiti o condizioni sulla tipologia dell’impresa, ne tantomeno sulle sue dimensioni.

Nessuna apparente rilevanza anche sulla nuova costituzione o, ancora, per quelle già costituite. Nessun vincolo per la Regione di appartenenza. Insomma, il Fondo è stato istituito puramente per spalleggiare fortemente l’imprenditoria femminile.

In ogni caso, quattro sono le tipologie relative all’impresa a cui si riferisce, quale:

sono ammesse agli incentivi le cooperative , oppure, le società di persone composta almeno dal 60% di soci donne;

, oppure, le società di persone composta almeno dal 60% di soci donne; sono ammesse agli i ncentivi le società di capitale , se i 2/3 diviso tra quote e organi amministrativi sono donne;

, se i 2/3 diviso tra quote e organi amministrativi sono donne; sono ammesse agli incentivi le imprese individuali femminili, ovvero il cui titolare risulti essere una donna;

femminili, ovvero il cui titolare risulti essere una donna; sono ammesse agli incentivi le imprese autonome delle lavoratrici in possesso di partita IVA.

Per il momento, si tratta di un primo passo molto incoraggiante per le donne che ogni giorno si confrontano in un ambito imprenditoriale estremamente difficile.

Viene riconosciuta la valenza delle donne nel mondo imprenditoriale, aprendo la parta ai progetti che spaziano dal settore industriale a quello dell’artigianato. E, ancora, investimenti anche per il settore agricolo, così come commercio, turismo e servizi.

L’incentivo apre le braccia a tutte le donne che intendono immettersi nel mondo lavorativo con un’impresa innovativa, non solo.

Ecco, perché, possono richiedere il finanziamento anche le persone fisiche. In questo caso, il rilascio della sovvenzione economica viene condizionata dalla presenza dell’impegno di costituire la società subito dopo la presa visione dell’accettazione della pratica dell’agevolazioni.

Fondo perduto imprenditoria femminile Fondo Impresa Femminile: la nascita e gli obiettivi!

Il Governo Draghi si è spinto finalmente nella giusta direzione, nel voler riequilibrare quell’ingente disparità presente nell’imprenditoria. Troppo spesso il mondo dell’impresa si distacca in modo abnorme per le donne.

Un’imprenditoria chiusa aperta a un canale privilegiato per gli uomini. Una condizione che non fa bene alla crescita economica dell’Italia che perde della potenzialità delle donne.

Prendendo in considerazione questi elementi, l’Esecutivo ha reso operativi gli incentivi per spingere l’imprenditoria femminile a conquistare i propri obbiettivi, garantendo il benessere economico, sociale e culturale del Paese.

Lo scopo dei finanziamenti imprenditoriali femminili trova il suo fondamento in radici molto profonde, per questo motivo, gli obiettivi sono sembrati da subito chiari, quali:

rendere possibile l’ avvio di un’impresa femminile;

femminile; rafforzare le attività imprenditoriali già produttive;

imprenditoriali già produttive; la divulgazione dei valori imprenditoriali femminili.

Obbiettivi semplici che perseguono la volontà di concepire un’attività imprenditoriale qualitativa e quantitativa necessaria per incoraggiare quella crescita economica stabile.

Contributi a fondo perduto previsti per l’imprenditoria femminile

Il succo della questione ruota sulle agevolazioni messe in campo a favore dell’imprenditoria femminile. Parliamo d'incentivi economici rilasciati attraverso un finanziamento a fondo perduto valevole per una durata temporale di almeno otto anni.

Per poter rientrare nell’incentivo fondo perduto, occorre rispettare diverse regole, tra cui:

le iniziative imprenditoriali femminili devono essere compiute entro un massimo di 24 mesi , con decorrenza dalla data di concessione del provvedimento riferito all’agevolazione per cui si è prestata l’istanza;

, con decorrenza dalla del provvedimento riferito all’agevolazione per cui si è prestata l’istanza; le iniziative imprenditoriali femminili devono rientrare in un tesso di spesa non più alto di 250.000,00 al netto dell’IVA se orientate verso la costituzione o l’avvio di una nuova società;

al netto dell’IVA se orientate verso la di una nuova società; le iniziative imprenditoriali femminili programmate devono rientrare in un tetto di spesa non più alto di 400.000 euro al netto d’IVA, se orientate verso il consolidamento e lo sviluppo rientrano nei criteri del contributo a fondo perduto.

Sempre per rafforzare il canale imprenditoriale femminile, sono stati disposti dei finanziamenti a tassi agevolatissimi contemplati senza la presenza di una garanzia a tutela del credito e con la formula a tasso zero. Quest'ultimo aspetto è stato affrontato anche dalla collega Francesca Ciani che ha realizzato un aggiornamento disponibile qui.

Occorre, sottolineare, la presenza delle opportune differenze tra le donne che intendono avviare un’impresa e coloro che pensano di rafforzare piani imprenditoriali già attivi. Anche, perché i nuovi incentivi vanno a favore di entrambe le categorie.

È importante sapere che dare vita a una nuova impresa promuovere l’avvio di nuovi piani imprenditoriali porta a programmare un tetto di spesa del valore entro i 100.000 euro, ovvero l’80% degli incentivi. Mentre, per coloro che vanno a rafforzare piani imprenditoriali già attivi il tetto di spesa da programmare può superare i 100.000 euro ma entro i 250.000 euro.

Due le date importanti per presentare la domanda per l’imprenditorialità femminile!

Come spiegato nel primo paragrafo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l’avvio dell’istanze per l’ammissione agli incentivi a favore dell’imprenditorialità femminile (vedi qui).

È importante prendere visione della presenza delle date di apertura degli sportelli online, al fine d'inoltrare la domanda nelle modalità e termini fissati dalla normativa.

In ogni caso, si fa presente che l’intera gestione delle richieste viene amministrata da Invitalia. In sostanza, il Ministero dello sviluppo economico ha concesso il mandato a Invitalia per gestire le richieste dei finanziamenti per l’imprenditoria femminile.

Si, precisa altresì, che l’istanza per l’ammissione al contributo a fondo perduto o, ancora per il rilascio del finanziamento in forma agevolata, si presenta in due forme la prima per la sola compilazione dell’istanza, la seconda per l’inoltro della stessa.

In ogni caso, bisogna considerare il calendario disposto da Invitalia, nello specifico: