Quanto costa aprire un ristorante in Italia? Ecco cosa sapere per l'avvio dell'attività

Sogni di aprire un ristorante? Forse però non conosci i costi che bisogna sostenere per avviare l'attività. Ecco allora tutto quello che devi sapere prima di cimentarti in questa nuova avventura.

Aprire un ristorante è il sogno di molti italiani, ma la sfida è più impegnativa di quanto si possa immaginare. Le insidie stanno in tutti i costi associati all'apertura di un ristorante, da quelli fissi a quelli variabili, passando per le licenze e altro ancora.

Non esiste una formula matematica precisa per calcolare quanto costa aprire un ristorante, poiché le cifre dipendono da diverse variabili come la posizione geografica e il tipo di locale, insieme a molti altri aspetti.

Si parte dal business plan

Un passo fondamentale è la creazione di un business plan dettagliato, che includa tutte le informazioni economico-finanziarie del tuo progetto. Le principali voci da considerare includono:

• allestimento , cioè il costo per preparare il locale per l'apertura

• locale commerciale e utenze , come affitto del locale, bollette e spese associate

• personale , cioè stipendi e tasse da pagare, ma anche bonus e altre spese legate al personale

• attrezzatura e materie prime , ovvero i costi per l'acquisto di attrezzature e approvvigionamento iniziale

• permessi, licenze e formazione , nonché tutte le spese burocratiche e quelle legate alla formazione obbligatoria

• pubblicità, qualora si decidesse di investire in campagne pubblicitarie per promuovere il ristorante.

Quanto costa aprire un ristorante e cosa bisogna valutare

L'allestimento del locale richiede una serie di passaggi burocratici, tra cui l'apertura di una partita IVA, l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'iscrizione a enti previdenziali e assicurativi, e la presentazione di varie segnalazioni agli enti competenti.

Queste pratiche comportano costi che possono superare i 5.000€, a seconda del municipio e della provincia.

Locale commerciale, personale e utenze

Se opti per l'acquisto del locale, i costi supereranno facilmente i 100.000€. Affittare il locale è una scelta più flessibile, ma richiede il pagamento di un canone mensile e di una somma cauzionale, che può superare i 10.000€. L'arredamento, compreso mobili e accessori, può costare tra i 7.000€ e i 15.000€. Le utenze come acqua, gas, elettricità e telefono hanno costi variabili in base al consumo.

I costi del personale includono stipendi, straordinari, bonus, imposte, assistenza sanitaria e altri benefit. Il costo medio mensile per ciascun dipendente può variare tra i 1.000€ e i 3.000€. Considera anche la possibilità di assumere personale con contratto di apprendistato o coinvolgere familiari per risparmiare.

Attrezzatura e materie prime

Un investimento iniziale significativo è necessario per acquistare attrezzature di cucina, utensili e arredi. La cucina professionale da sola può costare tra gli 8.000€ e i 15.000€. Le materie prime iniziali richiedono un investimento di circa 5.000€, ma il costo dipende dal tipo di ristorante.

Per ottenere la certificazione SAB, il piano HACCP e altri permessi necessari, potresti dover frequentare specifici corsi che hanno prezzi compresi tra i 50€ e gli 800€. Inoltre, ci sono spese per la diffusione di musica e trasmissioni televisive, che variano in base alla grandezza del locale e possono andare da 149€ a 799€.

Investire nella pubblicità è essenziale per far conoscere il tuo ristorante. Il budget consigliato per la pubblicità è del 5-10% rispetto al fatturato previsionale. Puoi utilizzare volantini, sponsorizzare pagine sui social media o utilizzare Google Ads.

Finanziamenti per aprire un ristorante

Aprire un ristorante può comportare un investimento considerevole, ma esistono opportunità di finanziamento. Alcune opzioni includono:

• bando Selfiemployment di Invitalia : finanziamenti da 5.000€ a 50.000€

• nuove imprese a tasso zero di Invitalia: mix di finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro

• finanziamenti bancari agevolati: offerti da istituti come Intesa SanPaolo o UniCredit.

I costi per aprire un ristorante possono variare notevolmente, ma è ragionevole aspettarsi una spesa di almeno 70.000€ per un piccolo ristorante, partendo proprio dall'apertura della partita Iva per essere a posto dal punto di vista fiscale. Esistono finanziamenti e agevolazioni fiscali che possono aiutare a coprire parte di questi costi.

Se pensi che aprire un ristorante sia la tua vocazione, pianifica attentamente e considera le opportunità di finanziamento disponibili.