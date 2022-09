Sicuramente la morte della Regina Elisabetta II non farà smettere di parlare di lei. Spunta un biglietto segreto che la defunta Sovrana ha consegnato al sindaco di Sidney nel 1986. Cosa c'è in quel biglietto? Perché deve essere aperto proprio nel 2085? Vediamo le varie ipotesi.

A Sidney, dall'altra parte del mondo, in un caveau blindato c'è qualcosa di misterioso che era stato donato dalla Regina Elisabetta II all'allora sindaco della metropoli australiana: un biglietto segreto. Il contenuto è altamente top secret e le indicazioni date dalla compianta sovrana del Regno Unito sono ben precise.

Il giallo del biglietto segreto della Regina Elisabetta II

L'Australia, come tanti Stati del nostro pianeta, fanno parte del Reame del Commonwealth e quindi in diretto contatto politico, economico e commerciale con la corona britannica. Nel 1986, quando era sindaco di Sidney Douglas William Sutherland, la Regina Elisabetta II andò in visita ufficiale in Australia e consegnò un biglietto scritto a mano al primo cittadino di Sidney. In biglietto segreto era destinato agli abitanti della città amministrata da Sutherland. Ciò che rende questo caso un vero è proprio giallo è la data di apertura.

Sua Maestà fu Elisabetta II, aveva espressamente chiesto che quel misterioso biglietto non fosse aperto prima di 100 anni. il contenuto è ancora un mistero e da quel giorno, non se n'era ancora mai parlato. Con la morte della Regina Elisabetta, quel biglietto segreto che dovrebbe essere aperto nel 2085, potrebbe far venire la voglia ai più curiosi di rompere il patto mantenuto con la defunta sovrana.

Cosa potrebbe esserci nel biglietto segreto

Re Carlo III potrebbe avere una forte influenza sugli australiani? Al momento sì perchè è il monarca. Chissà che la sua curiosità non sia più forte delle volontà della madre quando era sul trono britannico. Molti si chiedono cosa possa contenere quel biglietto. La notizia è stata riportata da molte testate giornalistiche online e quotidiani italiani e del mondo. Per ora si può usare solo il condizionale e fare delle supposizioni, volendo anche ironiche. Non si tratterà sicuramente del terzo segreto di Fatima quello contenuto nella lettera della Regina Elisabetta II.

Forse si parlerà di fine del mondo? Ma Elisabetta II, donna pragmatica, reale (e realistica) e politica, scriverebbe in un biglietto una cosa del genere. Quasi sicuramente, svelato l'arcano mistero, non ci sarà nulla di eccezionale in quel bigliettino. Magari la Regina potrebbe semplicemente aver fatto uno scherzo al sindaco di Sidney Douglas William Sutherland, potrebbe aver voluto mettere alla prova la sua fedeltà e capacità di mantenere la parola (osservandolo anche dal mondo dei defunti). O semplicemente, la Regina Elisabetta II, potrebbe anche solo aver scritto parole di affetto e di stima ai cittadini di Sidney. Se l'opzione dovesse essere questa allora, perchè tutto questo mistero? Per quanto la curiosità stia logorando molte persone, soprattutto i sydneysiders, dobbiamo ancora aspettare, forse altri 63 anni o forse che Re Carlo III e l'attuale sindaco di Sidney decidano di aprire quel biglietto il prima possibile.

Leggi anche: 10 curiosità che non sai sulla Regina Elisabetta