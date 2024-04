Francesco Ferraro e Francesco Pastore, chi erano i due carabinieri morti nel Salernitano

Le indagini in corso dovranno ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente avvenuto nella notte di sabato 6 aprile lungo la strada statale che collega Eboli e il comune di Campagna, in provincia di Salerno.

Intanto, trapela che la donna alla guida del Suv che avrebbe centrato l'auto dei due carabinieri morti sul colpo sarebbe risultata positiva ai primi test su alcol e cocaina. Da Mattarella all'Arma, il cordoglio per i due giovani che avevano sempre sognato di diventare carabinieri e che sono morti mentre svolgevano il loro lavoro, come tutti i giorni, al servizio dei cittadini. Ecco chi erano le due giovani vittime del tragico incidente.

Chi sono i due carabinieri morti

Nella notte di sabato 6 aprile 2024 due giovani hanno perso la vita in seguito al grave incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale che collega Eboli e il comune di Campagna, in provincia di Salerno. Il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, - entrambi pugliesi - erano in servizio presso la stazione dei carabinieri di Campagna.

Sconvolti i cittadini del Comune in provincia di Salerno, così come quelli di origine dei due militari, che hanno promesso che il loro ricordo sarà degnamente celebrato: "In accordo con la famiglia e con l'Arma, ricorderemo questi due giovani carabinieri. È un dolore profondissimo" ha detto il sindaco di Campagna.

Chi erano i due carabinieri morti

Francesco Pastore, 25 anni, di Manfredonia (Foggia) aveva ripreso con orgoglio il percorso del padre che presta servizio presso la stazione radiomobile dei carabinieri di San Giovanni Rotondo (Foggia). Dopo il diploma di geometra si era arruolato presso la scuola sottufficiali prima di Velletri, poi a Firenze uscendone maresciallo.

Francesco Ferraro, 27 anni, sognava da sempre di diventare carabiniere e aveva dunque raggiunto il suo sogno, Un giovane che univa all'impegno presso l'Arma anche numerose attività nel sociale, come ha ricordato il vice sindaco di Montesano Salentino (Lecce), suo luogo d'origine.

La dinamica dell'incidente

Solo le indagini potranno ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente ma dalle prime ricostruzioni, sembra che un suv Range Rover avrebbe impattato contro la vettura dei carabinieri che erano in servizio.

In base a una ricostruzione che andrà confermata, i carabinieri stavano attraversando un incrocio, svoltando a sinistra per iniziare un posto di controllo nei pressi di un distributore di benzina, quando la Ranger Rover proveniente da destra li ha travolti. Il terribile impatto non ha lasciato scampo a due giovani carabinieri che sono morti sul colpo, mentre un terzo è stato ferito gravemente ma non in pericolo di vita.

Sempre in base alle prime ricostruzioni, il suv avrebbe poi colpito un altro veicolo dove viaggiava un anziano che è rimasto ferito.

I primi test tossicologici

Da quanto riporta Il Messggero, la 31enne alla guida del suv - rimasta ferita insieme a una 18enne che si trovava nella stessa auto - sarebbe risultata ai primi esami effettuati nell'ospedale di Oliveto Citra, dove è ricoverata. Gli esami dovranno essere confermati da ulteriori accertamenti.

Intanto il cordoglio dalla comunità di Campagna è diventato nazionale in poche ore: anche il Presidente Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni hanno voluto dedicare un pensiero ai due giovani militari che hanno perso la vita durante il loro lavoro quotidiano, al quale si dedicavano con passione e dedizione.

Funerali di Stato

Martedì 9 aprile, si celebreranno i funerali di Stato dei due carabinieri. Nella cattedrale di San Lorenzo Manfredonia , alle 10 si terranno le esequie di Francesco Pastore, mentre in contemporanea a Montesano Salentino verrà dato l’ultimo saluto a Francesco Ferraro. In entrambe le città sarà lutto cittadino.