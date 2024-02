La linea di successione al trono britannico: ecco chi diventa re dopo Carlo

Nelle ore concitate che seguono l'annuncio della malattia di Re Carlo III, ci si chiede quale sarà il futuro della monarchia britannica che deve fare i conti anche con la lunga (e misteriosa ) convalescenza di Kate.

Si fa strada l'ipotesi del 'Regency Act' mentre meno probabile sarebbe quella dell'abdicazione. Dal ruolo di Camilla a quello di Harry, tornato inaspettatamente in gioco, quello che può succedere e nel caso di abdicazione, chi diventa re dopo Carlo.

Chi diventa re dopo Carlo in caso di abdicazione

Sono ore difficili per la monarchia britannica: dopo l'annuncio Buckingham Palace sulla malattia diagnosticata al re Carlo III, ci si interroga su come sarà possibile garantire una continuità al regno che deve fare i conti anche con la lunga e misteriosa convalescenza di Kate.

Perché è un'ipotesi poco probabile

Re Carlo ha fatto sapere che intende affrontare nel migliore di modi il percorso di cure - già iniziato- e tornare al più presto alle sue attività: l'ipotesi di una abdicazione è poco probabile. Anche perché si tratta di un evento estremamente raro nella storia della monarchia inglese: l'ultima risale al 1936, quando l'allora re Edoardo VIII (il padre della regina Elisabetta) rinunciò alla corona per sposare l'attrice americana Wallis Simpson.

La linea di successione, chi sarà il successore di Carlo III?

Ma nel caso in cui Carlo decidesse di abdicare, ecco chi diventerà re in base alle alla linea di successione al trono regolata dall'Act of Settlement del 1701, dal Succession to the Crown Act del 2013 e dalla Common law.

Ovviamente, il primo erede al trono è il figlio primogenito di Carlo, William, nato dal celebre matrimonio con Lady Diana. Di seguito la linea di successione:

• William, principe del Galles

• Principe George (figlio di William e Kate)

• Principessa Charlotte (figlia di William e Kate)

• Principe Louis (figlio di William e Kate)

• Principe Harry

• Archie (primogenito di Harry e Meghan Markle)

• Lilibet (figlia di Harry e Meghan Markle)

• Principe Andrew, duca di York

• Principessa Beatrice di York (figlia di Andrew)

• Sienna Elizabeth (figlia di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi)

• Principessa Eugenia di York (figlia di Andrew)

• August di York (figlio di Eugenia e Jack Brooksbank)

• Principe Edward (duca di Edimburgo, figlio di Elisabetta II)

Seguono poi altri nomi stabiliti dalle fonti normative prima citate, Da sottolineare che La "Succession to the Crown Act" del 2013 ha eliminato la preferenza maschile riguardo la primogenitura nella linea di successione.

Harry e Andrea rimangono nella linea di successione

Altro elemento da notare è che sia il principe Harry che il principe Andrea, nonostante le controversie e le polemiche rimangono comunque nella linea di successione. Per quanto riguarda la regina consorte Camilla, non è nella linea di successione in quanto non imparentata con la famiglia reale e, non essendo la madre di William, l’erede al trono, non potrebbe nemmeno diventare Regina Madre.

L'ipotesi del "Regency Act"

Nel caso in cui Carlo non riuscisse temporaneamente a svolgere il suo ruolo, la via più probabile sembra dunque essere quella di attivare il Regency Act, la cui ultima versione del 2022 ha aggiornato l'ultima del 1937 e prevede che siano i "Counsellors of State" a sostituire il re.

In questo caso assumerebbe un ruolo importante, oltre William, anche la regina Camilla. Ma sarebbero qualificati al disbrigo degli affari del re anche Harry, Andrea e la sua primogenita Beatrice. Proprio Carlo, alla morte di Elisabetta II ha chiesto al Parlamento di poter aggiornare la lista allargandola alla sorella Anna e al fratello minore Edoardo.

Sia nel caso di abdicazione che di Regency Act è chiaro che un ruolo fondamentale sarà quello di William, proprio in un momento delicato come quello che sta attraversando a causa della convalescenza di Kate: in questo caso il principe Harry potrebbe tendergli la mano e tornare inaspettatamente in gioco nelle dinamiche di Buckingham Palace.