Chi sono quelli dell'ISIS-K e perché hanno attaccato la Russia

La conferma della responsabilità di questa orribile azione è stata data dai servizi segreti degli Stati Uniti, i quali hanno individuato l'ISIS-K come i perpetratori dell'attacco. Ma chi sono questi membri dell'ISIS-K e perché hanno preso di mira la Russia?

L'ISIS-K e la rivendicazione dell'attentato

ISIS-K, o Stato Islamico Khorasan, è un ramo dell'ISIS che opera principalmente in Afghanistan, conosciuto per la sua estrema violenza e per aver rivendicato numerosi attentati terroristici nella regione. Questa fazione ha dichiarato di aver attaccato "alla periferia di Mosca, uccidendo e ferendo centinaia di persone e distruggendo il luogo dell'attentato prima di ritirarsi sani e salvi nei loro covi".

L'attacco, avvenuto poco prima di un concerto della rock band Picnic, ha visto almeno cinque uomini armati aprire il fuoco sulla folla, in un teatro da 6.200 posti esauriti. Tra le armi ritrovate vi era un kalashnikov personalizzato e una cintura piena di caricatori, suggerendo un'azione meticolosamente pianificata e brutalmente eseguita.

Le ragioni dietro l'attacco

L'attacco dell'ISIS-K contro la Russia può essere interpretato come un atto di sfida e una dichiarazione di ostilità nei confronti di uno stato che ha attivamente combattuto l'ISIS e altri gruppi jihadisti in Siria, al fianco del presidente Bashar al-Assad. L'intervento russo in Siria, iniziato nel 2015, ha notevolmente influenzato l'esito della guerra civile siriana, ridimensionando la presenza e il potere dell'ISIS nella regione.

La reazione della Russia e della Comunità Internazionale

In seguito all'attacco, la Russia ha immediatamente rafforzato le misure di sicurezza, aumentando i controlli negli aeroporti, negli snodi dei trasporti e in tutta l'area metropolitana di Mosca. Il presidente Vladimir Putin, pur esprimendo vicinanza alle vittime, ha sottolineato come l'Occidente abbia in passato utilizzato gruppi terroristici contro la Russia, definendo le precedenti avvertenze di attacchi come un tentativo di "ricatto" e "intimidazione".

La minaccia continua dell'ISIS-K

L'ISIS-K rappresenta una costante minaccia per la sicurezza regionale e globale, operando con l'intento di destabilizzare i governi e di infliggere il massimo danno alle popolazioni civili. Gli attacchi come quello di Krasnogorsk evidenziano non solo la portata del terrorismo jihadista ma anche la sua capacità di colpire al di fuori dei confini tradizionali del Medio Oriente e dell'Asia Centrale.

La comunità internazionale, mentre esprime solidarietà alla Russia per le perdite subite, rimane vigile di fronte alla minaccia globale rappresentata dall'ISIS e dalle sue varie diramazioni, impegnandosi in una lotta senza tregua contro il terrorismo.