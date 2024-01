Chiara Ferragni, ecco quali sono le collaborazioni a rischio: Monnalisa sta valutando

In attesa di scoprire i risolti giudiziari che prenderà la faccenda Balocco, Chiara Ferragni deve fare i conti con la fuga degli sponsor. Dopo Safilo altre aziende potrebbero stracciare i contratti di lavoro: vediamo quali sono le collaborazioni a rischio.

Chiara Ferragni dopo il caso Balocco: le collaborazioni a rischio

Come sottolineato da Stefania Nobile durante un'ospitata nel programma L'Aria che tira, per Chiara Ferragni "nulla sarà come prima". Attualmente iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di truffa aggravata, la moglie di Fedez si dice "serena", ma preoccupata per la "strumentalizzazione" a cui sta assistendo.

Eppure, considerando che molte delle sue collaborazioni sono a rischio, l'imprenditrice si dovrebbe preoccupare di altro. Dopo Safilo e Coca Cola, altre aziende stanno pensando di stracciare i contratti di lavoro che la coinvolgono. La decisione dei brand, ad essere sinceri, è più che comprensibile.

La Ferragni ha perso credibilità e difficilmente riuscirà a ripulire del tutto la sua immagine. Pertanto, è normale che le aziende che l'avevano scelta come testimonial abbiano pensato o stiano pensando di interrompere la collaborazione. Non dimentichiamo, inoltre, che la faccenda Balocco ha dato il via ad altre indagini: dalle uova di Pasqua di Dolci Preziosi ai peluche Trudi.

Stando ad alcune indiscrezioni, la prima collaborazione a saltare dovrebbe essere quella con Monnalisa, brand che produce costosi abiti per bambini. Repubblica ha rintracciato Barbara Bertocci, direttrice creativa del marchio, che ha ammesso di star "valutando" il da farsi.

Quali sono le aziende che collaborano con Chiara Ferragni?

Al momento, sono tante le collaborazioni che Chiara Ferragni ha ancora attive. Tra le tante, troviamo quelle con: Tod's, Calzedonia, Intimissimi, Morellato, Pantene, Nespresso e Arval Cosmetici. Queste aziende, stando ad alcune indiscrezioni, hanno stretto un contratto che copre tutto il 2024. Ricordiamo, inoltre, che l'imprenditrice è, dal 2021, membro del Cda di Tod's. Diego Della Valle le rinnoverà la fiducia? L'imprenditore marchigiano non si è ancora espresso in merito.

Molto probabilmente, i vertici delle aziende che hanno ancora collaborazioni con la Ferragni stanno aspettando l'esito delle indagini della procura di Milano per prendere una decisione. Non solo, così come Monnalisa staranno valutando la situazione anche in base ai risvolti che avranno le inchieste sulle uova di Pasqua di Dolci Preziosi e sul peluche in edizione limitata della Trudi.

Come detto in apertura, una cosa è certa: per Chiara nulla sarà come prima. Non si tratta di strumentalizzare la faccenda, ma di una pura e semplice analisi dei fatti. Non si può mentire quando si fa beneficenza, neanche quando è il dio denaro, magari mascherato da esperto della comunicazione, a chiederlo.