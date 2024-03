Giornata in memoria delle vittime di mafia, Mattarella: "Combatterla è compito di tutti"

Il 21 marzo è diventata in Italia la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Un momento di riflessione sulle conseguenze della criminalità organizzata presente nel paese.

La giornata in memoria delle vittime di mafia è un modo per sensibilizzare su uno dei grandi problemi del nostro paese, che ancora al giorno d'oggi continua ad essere presente ed attuale nonostante non se ne parli con la dovuta attenzione.

Il 21 marzo serve proprio a questo: per capire e ricordarsi che la mafia e la criminalità organizzata in Italia è un problema che tutt'oggi continua ad esistere, non è solo un brutto ricordo dell'Italia degli anni '90.

"Una zavorra per l’Italia" annuncia il presidente Mattarella nel suo consueto discorso del 21 marzo.

Perché la data scelta per la giornata in memoria delle vittime di mafia è il 21 marzo?

La criminalità organizzata non fa sconti, dalla strage di Capaci ad altri episodi di vendetta, i morti di mafia sono troppo, in Italia e nel mondo.

Spesso tra le vittime ci sono bambini e ragazzi innocenti, che oggi il Presidente della Repubblica vuole ricordare con nome e cognome.

Questo evento è stato istituito per legge nel marzo 2017 ed era inizialmente partito dietro per volontà dell'associazione "Libera". Il suo obiettivo è diffondere la cultura dell'antimafia e rivolgere un pensiero alle vittime di mafia e alle loro famiglie. Non a caso la data coincide con l'inizio della primavera, il 21 marzo, simbolo di rinascita.

L'intervento di Sergio Mattarella e di Giorgia Meloni

Sergio Mattarella denuncia ancora una volta il pericolo ancora presente ed attuale della mafia in Italia e nel suo discorso afferma che in primis sono le istituzioni a doversi occupare di questo grave problema, ma continua sottolineando che la lotta alla mafia coinvolge tutti coloro che vogliono costruire un futuro migliore per il proprio paese.

Le Istituzioni sono chiamate a fare il loro dovere per contrastare, su ogni piano, le organizzazioni del crimine e l’azione dei cittadini e delle forze sociali è coessenziale per costruire e diffondere la cultura della legalità e della libertà. Le mafie sono una pesante zavorra per l’Italia, insinuate come sono in ogni attività illegale dei traffici criminali. La Giornata ci rammenta che la lotta alle mafie è compito e dovere di tutti coloro che amano la Repubblica e intendono renderne migliore il futuro.

Anche Giorgia Meloni in un tweet su X afferma che la giornata è il ricordo di e per coloro che hanno pagato un chiaro prezzo.

La Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è un'occasione importante per rendere omaggio a chi ha perso la vita per mano malavitosa.

Il ricordo di chi ha pagato un prezzo così alto e l'esempio di chi ha sacrificato la propria vita a difesa della legalità, devono essere il faro che guida le azioni e l'operato di tutti noi.