Papa Francesco critica l'ideologia gender: "È il pericolo più brutto del nostro tempo"

Nuove polemiche per le dichiarazioni del pontefice Bergoglio: ecco cos'ha detto e perché le sue parole non sono passate inosservate.

“Colonizzazione ideologica”, “espressione di frustrazione e rassegnazione”, “pericolosissima”: sono solo alcune delle espressioni usate da papa Francesco per parlare dell'ideologia gender. Bergoglio è tornato ad affrontare l'argomento e ha espresso le sue preoccupazioni: ecco cos'ha detto e perché le polemiche non sono tardate ad arrivare.

Papa Francesco, le sue nuove dichiarazioni sull'ideologia gender

Ha ancora i postumi dell'influenza papa Francesco e così, in un breve intervento, è tornato a parlare dell'ideologia gender. Lo ha fatto in occasione del convegno sull'Antropologia delle Vocazioni, in Vaticano. A tal proposito, il pontefice ha dichiarato:

Il pericolo più brutto del nostro tempo è l'ideologia del gender, che annulla le differenze. Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che rende tutto uguale. Cancellare la differenza è cancellare l'umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda tensione.

È stato questo il breve intervento di papa Francesco nel corso del convegno organizzato da Centre de Recerche et d’Anthropologie des Vocations (CRAV) e guidato dal cardinale Marc Ouellet, prefetto emerito del Dicastero per i Vescovi. L'evento, organizzato per venerdì 1 e sabato 2 marzo, si svolge in Vaticano e ospita diversi studiosi, dai teologi ai filosofi, fino ai pedagogisti. L'obiettivo è riflettere su antropologia cristiana e futuro del Cristianesimo, ma anche parlare di pluralismo e dialogo tra le culture.

Inevitabilmente le sue parole sono destinate ad alimentare le polemiche: saprà difendersi da nuove critiche?